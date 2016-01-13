美国Powerball彩票头奖升至15亿美元

(本文由路透中文网编译提供)

路透1月12日 - 彩票官员称，美国Powerball彩票头奖周二升至15亿美元，成为美国乃至全球单一中奖者能够拿到的最高金额。

德州彩票委员会（Texas Lottery Commission）发言人Kelly Cripe表示，由于周一彩票销售强劲，头奖金额继续上升。

Powerball彩票将于周三开奖。该彩票的范围包括美国44个州、华盛顿特区和两个领地。

多州彩票协会（Multi-State Lottery Association）称，如果中奖者选择立即提现而不是29年分期支付，能够拿走9.3亿美元。

彩票官员们表示，周三开出的头奖是世界上单一彩票持有者可能获得的最高奖金，而且在开奖之前金额料进一步上升。