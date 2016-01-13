美国Powerball彩票头奖升至15亿美元

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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(本文由路透中文网编译提供)
路透1月12日 - 彩票官员称，美国Powerball彩票头奖周二升至15亿美元，成为美国乃至全球单一中奖者能够拿到的最高金额。
德州彩票委员会（Texas Lottery Commission）发言人Kelly Cripe表示，由于周一彩票销售强劲，头奖金额继续上升。
Powerball彩票将于周三开奖。该彩票的范围包括美国44个州、华盛顿特区和两个领地。
多州彩票协会（Multi-State Lottery Association）称，如果中奖者选择立即提现而不是29年分期支付，能够拿走9.3亿美元。
彩票官员们表示，周三开出的头奖是世界上单一彩票持有者可能获得的最高奖金，而且在开奖之前金额料进一步上升。
上一名中奖者于去年11月产生，此后头奖金额一直在上升。（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。