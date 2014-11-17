独家：美国政府从2013年开始放松出口禁令 允许凝析油出口

路透休斯顿11月14日 - 一年多前，美国监管部门悄然准许一家小型企业出口轻度加工的石油--即凝析油。这项此前未经报导的裁决，可能会进一步增添大型能源企业说服美国政府取消原油出口禁令的筹码。该禁令已经持续了40年。

根据路透本周看到的许可副本，这项许可是于2013年9月11日发放给Peaker Energy。该许可意味着，美国商务部已在三宗案例中明确决定，企业可以出口经过最低限度加工的凝析油。

分析师表示，这可能鼓励更多企业断定，现在已经有了足够多的先例，令其无需获得正式批准即有权出口凝析油。

“知道在最初阶段有第三份批准出口裁决，可能不会让你不悦。它可能会让你更加确信自己在做正确的事情，”ClearView Energy Partners旗下能源政策分析师Kevin Book称。

这件事的影响重大。凝析油逐渐在美国页岩油田的原油生产中占据很大比重，而且已帮助美国总产量提升至每日近900万桶的25年高位。不过，美国炼油商和石化企业对此兴趣不大。

矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)上周由于久候商务部正式许可而感到受挫，表示将推进凝析油出口，确信其加工方式同已获审批可出口的凝析油达到同样的标准。

必和必拓和几家其他企业一样，曾设法征求和Pioneer Natural Resources(PXD.N)及管线公司Enterprise Products Partners(EPD.N)在2014年6月曝光的类似审批。那些裁定是于2014年初核发，外界普遍认为应当是首批出口许可。

Peaker执行长Matthew Goitia证实，他的公司收到商务部核发的首个审批，但同时拒绝评论公司是否已出口凝析油。

Peaker的审批也显示，商务部开始将可出口油品范围扩大至包含加工凝析油，比原先曝光的时间更早。

据传商务部在未与白宫协调下就做出这种调整。(完)

(编译 许娜/张若琪 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。