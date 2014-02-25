Line否认与软银洽谈股权出售

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透东京2月25日 - 日本即时讯息应用程式(程序，app)公司LineCorp否认媒体报导，该报导称Line正在和日本软银(9984.T)洽商股权出售事宜。
“这并非事实，”Line发言人说。该公司一位不愿具名的高层也驳斥了那篇报导。
彭博引述熟知事况的消息人士指出，软银创办人孙正义与Line洽商一项收购事宜。
Line母公司--Naver Corp(035420.KS)也否认有此事。软银一位发言人士称该公司尚无法立即做出评论。(完)
(编译 李婷仪 审校 田建华)
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