Line否认与软银洽谈股权出售

路透东京2月25日 - 日本即时讯息应用程式(程序，app)公司LineCorp否认媒体报导，该报导称Line正在和日本软银(9984.T)洽商股权出售事宜。

“这并非事实，”Line发言人说。该公司一位不愿具名的高层也驳斥了那篇报导。

彭博引述熟知事况的消息人士指出，软银创办人孙正义与Line洽商一项收购事宜。

Line母公司--Naver Corp(035420.KS)也否认有此事。软银一位发言人士称该公司尚无法立即做出评论。(完)

(编译 李婷仪 审校 田建华)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。