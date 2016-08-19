8月17日止当周美国新兴市场股票基金流入27亿美元--理柏

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约8月19日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布数据显示，投资人在8月17日止当周展现较大信心，对国际市场投入更多资金，买进27亿美元新兴市场股票基金。
新兴市场股票基金连续第七周流入，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布7月政策会议记录显示，决策者认为有必要观察更多经济数据才能决定是否升息。
投资级债券基金流入22亿美元，高收益的垃圾债券基金流入8.89亿美元。数据显示，新兴市场债券基金也吸纳4.78亿美元，为连续第九周流入。
根据理柏，美国的应税债券基金同期流入42亿美元，连续第二周流入。
数据显示，非美国国内的股票基金流入15亿美元，但主要投资美国的股票基金当周录得12亿美元流出。(完)
(编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。