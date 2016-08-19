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国际财经 | 2016年 8月 19日 星期五 10:41 BJT

8月17日止当周美国新兴市场股票基金流入27亿美元--理柏

路透纽约8月19日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布数据显示，投资人在8月17日止当周展现较大信心，对国际市场投入更多资金，买进27亿美元新兴市场股票基金。

新兴市场股票基金连续第七周流入，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布7月政策会议记录显示，决策者认为有必要观察更多经济数据才能决定是否升息。

投资级债券基金流入22亿美元，高收益的垃圾债券基金流入8.89亿美元。数据显示，新兴市场债券基金也吸纳4.78亿美元，为连续第九周流入。

根据理柏，美国的应税债券基金同期流入42亿美元，连续第二周流入。

数据显示，非美国国内的股票基金流入15亿美元，但主要投资美国的股票基金当周录得12亿美元流出。(完)

(编译 陈宗琦；审校 李爽)

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