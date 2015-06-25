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路透中文体育短讯 | 2015年 6月 25日 星期四 11:42 BJT

利物浦官方宣布引进菲尔米诺

6月24日周三，英超利物浦官方宣布，将从德甲霍芬海姆俱乐部引进巴西中场国脚罗伯托-菲尔米诺。现年23岁的前腰球员菲尔米诺自2010年加盟霍芬海姆，累计出场151次，取得 47个进球。他将在结束2015年美洲杯比赛后接受球队的体检并完成最后的签约程序。英国媒体称他的转会费约为2,800万英镑。路透

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