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路透中文体育短讯 | 2015年 4月 10日 星期五 17:17 BJT

足总杯： 库蒂尼奥破门 利物浦1-0晋级半决赛

伦敦时间4月8日，英格兰足总杯四分之一决赛，利物浦客场对战布莱克本，开场后第70分钟，库蒂尼奥与亨德森传球配合进入禁区，一脚低射进球。利物浦1-0胜出，顺利晋级半决赛。此场胜利大大鼓舞了利物浦的士气，随后的半决赛中，利物浦将在温布利球场迎战阿斯顿维拉队。路透
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