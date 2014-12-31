独家:美国德州LNG项目被搁置 成为油价暴跌的首个牺牲品

路透米兰12月30日 - 美国能源公司Excelerate Energy在德州的液化天然气(LNG)项目成为油价暴跌以来的第一个牺牲品。石油价格大跌，威胁到美国LNG出口项目的效益。

自6月以来，油价被拦腰斩半，彻底打破了开发商把低廉的美国LNG挤入价值较高的亚洲能源市场的美梦，因为只有油价保持在高位，美国的天然气才具有经济效益。

根据路透获得的监管文件，由位于休斯顿Excelerate公司推进的年产800万吨LNG出口项目暂被搁置，该项目位于德州拉瓦卡港。

该项目原计划在2018年开始出口。

对美国另外13个LNG项目的最终投资决定(FID)来说，Excelerate的举动是个不好的兆头，这13个项目也还没找到足够的国际买家。目前只有Cheniere (LNG.A)的Sabine Pass和Sempra (SRE.N)的Cameron项目经过了FID阶段。

Excelerate发言人告诉路透，鉴于近来的全球市场状况，公司已经做出决定，目前这个项目不再符合进一步投资的条件。

严酷的经济状况使新的开发项目举步维艰。

由于新的厂商涌入市场，LNG项目的长期供应价已经由历史高点下跌，而市场本身早已因为需求放缓和产量增加而面临供应过剩问题。今年亚洲现货LNG价格已经下跌一半。

与此同时，从日本、韩国到中国这些主要消费国也在试图抛出一些自己的LNG长期供应协议，进一步加剧了市场的过剩局面。(完)

(编译 李春喜 审校 许娜)

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