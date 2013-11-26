美国新一波抵押贷款风险隐现

图为从纽约世贸大厦68层看到的曼哈顿市容。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透11月26日 -越来越多美国人难以按时偿还在楼市泡沫时期获得的房屋净值信用额度贷款，这股趋势可能给美国的大银行造成又一记打击。

贷款现在成为问题，是因为达到10年的贷款日益增多，这时借款者除了要继续支付利息之外，还要开始偿还本金。

在未来四年，美国最大银行中超过2,210亿美元的这类贷款将达到10年，大约是当前未偿净值贷款规模的40%。

对一个普通消费者而言，贷款进入十年意味着月供将增加逾两倍，这个负担对于次级贷款者尤为沉重。此外由于贷款通常使用浮动利率，若美国联邦储备委员会(Fed/美联储)开始加息时，还款额还会进一步增多。

消费者信用机构Equifax的数据显示，到第11年，无法按时还贷的贷款人数目可能翻倍。贷款成为坏账后，银行贷出的每一美元，损失可能高达90美分，因为房屋净值贷款通常是借款人的二次抵押贷款。若银行收回房子，出售所得的多数收益将偿还原始的贷款，没有多少能留给提供房屋净值信用额度贷款的银行。

在某些情境下，这些都会运行良好。比如，如果经济增长加快，房价上涨，借款人可对原始抵押贷款和净值贷款再融资，使其成为一项新的固息贷款。部分借款人也可以趁价格上涨卖出房屋，并偿还贷款。

**曾像信用卡一样方便**

但一些监管机构、评等机构及分析师已经提高警觉。美国通货监理局(OCC)从2012年春天以来已持续警告银行业者有关房屋净值贷款的风险。OCC目前正在向各银行施压要求量化风险，尽可能使风险降至最低。

在房市泡沬破灭之前，银行业者积极推销房屋净值贷款，消费者也乐得享用这类贷款，把它们当成是更便宜的信用卡债务，用来支付渡假和买车。

美国银行(BAC.N)、富国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)及摩根大通(JPM.N)等几家大型银行，帐上都各有100亿美元以上的房屋净值贷款债权，有些甚至更高。

房屋净值贷款最后会对各家银行造成多大打击，要看违约的比例而定。分析师难以提出预测数字。

最好的情况下，亏损只会比目前水准稍微高一些，完全可以控制。但某些银行的最糟情况可能很惨烈，不但严重吃掉银行获利，也可能损及资本水位，偏偏银行业者正面临强化资本的压力。

房屋净值贷款的局面，充分显示金融危机爆发前几年所形成的抵押贷款泡沬仍在拖累银行，尽管这个泡沬已在七年前破灭。以许多角度而言，抵押贷款市场仍未恢复：每10件房屋贷款之中，仍有九件是由联邦政府支持，完成止赎的贷款有460万件，拥有优良信用的借款户仍然无法取得贷款。

**无法轻易解决**

银行有一些减少损失的选择。如果借款人无力还款时，银行可以鼓励他们签下清偿计划。某些情况下，银行可变更贷款条款，允许借款人在更长一段时间内仅支付利息，或者延长本金偿还期限。

美国银行发言人在一份声明稿中表示，该行早在借款人开始偿还贷款本金的一年前，就会和借款人解释其可选择再融资、或者修改贷款条款。

不过Crews Cutts说，这些做法作用有限，“这方面没什么简单的解决办法，”

据美国联邦存款保险公司(FDIC)数据，在2003年底到2007年底之间，银行房屋净值贷款未清偿余额跳增77%，从3,461亿美元增至6,114亿美元。虽然不是每宗贷款案都要求借款人在10年之后就开始偿还本金，但大多数是如此。在楼市热潮时银行特别愿意承作这类贷款，部分因素在于其认为房屋担保品价值会持续上涨。

但10年之后，若是你背负3万美金房屋净值贷款、初始利率为3.25%，根据惠誉的分析师估算，你的每期偿还额度可能从81.25美元跳升至293.16美元。

这就是为何这类贷款变得棘手的原因。2003年时放贷出去的房屋净值贷款，拖欠偿还的情况已开始迅速增多。

Equifax数据显示，2003年贷出的贷款中，拖欠比率约为5.6%，已触及10年最高。Equifax估计这个比率在今年可能升至约6%--比2012年的约3%高出一大截。

利率期货市场走势显示，美联储可能最快在2015年7月开始调升利率，而这也将增加借款方的每月偿债负担。花旗集团财务长JohnGerspach在10月16日与分析师召开的电话会议中说，消费者所面临的这种情况，“是影响花旗控股房屋信贷帐目的最大单一风险。”

**冰山一角**

银行曝险部位各有不同，讯息披露程度也互异，使外界更难摸清哪个地方风险最大。OCC的Benhart说，多数的房屋净值贷款债权行是大型银行。

美银约有80亿美元房屋净值贷款未清偿余额将在2015年之前重新设定，之后还有570亿美元贷款重新设定，但目前尚不清楚哪一年会出现贷款重设最高数字。摩根大通10月时在一份监管文件中说，2015年之前和2017年之后，有90亿美元贷款将重新设定；而在2015-2017年之间将有220亿美元贷款重新设定。

美银表示，该行已经重新设定过的房屋净值信贷未清偿余额中，有9%是呆帐，对大型银行而言，这个数字尚属可控。但如果房屋净值贷款拖欠比率上升到次级房贷那样的水平，可能就会有麻烦了。

从贷款亏损的角度来说，“我们见到的只能说是冰山一角。和后续可能引爆的规模相比还很低。”Equifax的 CrewsCuts说。(完)

(编译 李春喜/李婷仪 审校 隋芬)

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