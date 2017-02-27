朱光耀称美国或放松金融监管 应高度关注对全球资本流动影响

路透北京2月26日 - 中国财政部副部长朱光耀周日称，美国金融监管或将大放松，这将对全球资本流动产生重大影响，中国须高度关注。此外，还需密切关注美联储货币政策变化。

第一财经援引他在一论坛上的演讲称，特朗普（川普）就任美国总统以来，其政策框架已经初见端倪，75%的监管规定要取消。在金融领域，美国在金融危机后实施的多德-弗兰克法案，其中最重要的一项内容是限制金融业自营业务和限制投资银行从事商业银行业务。

“特朗普行政当局将大力推进金融监管的放松，这将对全球金融监管和全球资本流向产生重大的影响。”朱光耀称，“这点我们必须高度关注。”

朱光耀并称，还需密切关注美联储货币政策变化。IMF预测2017年美国经济增速将达到2.3%，美国财政部长努钦已表明2018年美国经济增速有可能实现3%，特朗普设定的年经济增长目标为4%，可以看到美国经济增速在提高，其通货膨胀率已接近2%，充分就业水平约为4.6%到4.7%,在此种背景下美联储势必要采取紧缩的货币政策。

“若美国提高利率加之放松金融监管，这将对全球金融市场的资金流向产生巨大影响。”他称。

他并表示，中美之间开展了大规模的贸易和双边投资，在这一快速发展的合作过程中难免出现问题和矛盾。中国愿意以建设性的态度来解决这些问题和矛盾，使得中美经济关系更加稳固，中美经济关系能够持续发挥中美整体关系的“压舱石”和“推进器”的作用。

中央电视台(CCTV)此前报道称，中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话，称双方将加强沟通合作。特朗普强调，美国政府坚持奉行“一个中国”政策。（完）