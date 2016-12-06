美国当局收到洛杉矶红线地铁线路面临威胁的警告 加强安保举措

路透洛杉矶12月5日 - 美国联邦官员和洛杉矶地方官员周一表示，一个来自外国的电话警告称，洛杉矶红线运输系统面临“具体的”威胁。

“这次威胁时间很近...非常具体，”洛杉矶警察局局长Charlie Beck在晚间召开的记者会上表示。“但可信度仍需查验。”

执法机构官员在记者会上表示，袭击策划者所在的另一国家执法机构已经将这一风险报告转给联邦调查局。官员们未说明具体是哪个国家。

Back称，来电者称周二对环球影城主题乐园所在大街的红线车站发动袭击。

红线地铁连接洛杉矶商业区至包括好莱坞和北好莱坞在内的北部地区。

Beck和洛杉矶县另一官员Sheriff Jim McDonnell表示，将对环球影城相关车站及该市铁路线沿线区域加强警力。(完)