美国当局收到洛杉矶红线地铁线路面临威胁的警告 加强安保举措

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透洛杉矶12月5日 - 美国联邦官员和洛杉矶地方官员周一表示，一个来自外国的电话警告称，洛杉矶红线运输系统面临“具体的”威胁。
“这次威胁时间很近...非常具体，”洛杉矶警察局局长Charlie Beck在晚间召开的记者会上表示。“但可信度仍需查验。”
执法机构官员在记者会上表示，袭击策划者所在的另一国家执法机构已经将这一风险报告转给联邦调查局。官员们未说明具体是哪个国家。
Back称，来电者称周二对环球影城主题乐园所在大街的红线车站发动袭击。
红线地铁连接洛杉矶商业区至包括好莱坞和北好莱坞在内的北部地区。
Beck和洛杉矶县另一官员Sheriff Jim McDonnell表示，将对环球影城相关车站及该市铁路线沿线区域加强警力。(完)
(编译 李爽 审校 高琦)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)