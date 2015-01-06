宝马夺回美国市场豪华车销量桂冠

宝马击败梅赛德斯-奔驰，夺回美国市场豪华车销量桂冠。宝马去年在美国市场销量较梅赛德斯-奔驰高出逾9,000辆，在美国市场销量为339,738辆，同比增长9.8%，领先于美国整体汽车市场5.9%的增速。梅赛德斯-奔驰销量则增长5.7%，为330,391辆。丰田汽车旗下的雷克萨斯品牌与宝马和梅赛德斯-奔驰之间的差距缩小，继续名列第三。路透