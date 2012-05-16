美国奢侈品牌Michael Kors在中国加速扩张

路透上海5月16日电---像古驰(GUCCI)GUCG.PK,蔻驰(COACH)(COH.N)等全球奢侈品牌一样,美国Michael Kors(KORS.N)亦开始加速在中国的扩张,公司计划今年底大中华区的店铺数量倍增至15家,3-5年内更是增加至100家.

Michael Kors周三高调宣布,其在中国最大的旗舰店将落户于上海市中心的静安嘉里中心,明年春天开业.公司还计划在北京、成都等重要城市开设旗舰店.

"中国是我们整体发展战略的重点,"该公司首席执行官John Idol在上海的新闻会上表示,公司在全球同行中算是开店最快的,希望未来能在中国复制这种成功.

大中华区已是继美国和日本之後全球第三大奢侈品市场,随着中国居民收入迅速提高,人民币升值及消费信贷推广等,中国本地消费者对奢侈品的需求增速远高於欧美等发达国家.

据国内媒体此前报导,COACH(6388.HK)去年12月在香港上市时曾宣布未来中国市将以每年新开30家店铺的速度扩张,至2013年底中国市场将成其第三大市场;而古驰亦计划今年在中国新开10家店.

Michael Kors是一位世界知名的奢侈品和高端成衣设计师,他於1981年创立了同名品牌,目前包括Michael Kors及MICHAEL Michael Kors等子品牌,产品包括配件、鞋子、手表和男女成衣等.去年12月,公司在纽约交易所上市.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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