美国驻利比亚大使及三名使馆员工遇袭身亡-利比亚官员

路透贝鲁特9月12日电---一名利比亚官员周三表示,美国驻利比亚大使及三名使馆人员周二晚间在利东部城市班加西(Benghazi)遭火箭炮袭击其座车而身亡.

"美国大使及三名使馆人员遭枪手发出的火箭炮袭击身亡,"该名在班加西的官员对路透表示.一名在的黎波里的美国使馆人员被问及此事时称"我们未接获相关消息."该名使馆人员称,使馆仅能证实一人的死讯.

该名利比亚官员表示,在抗议民众开火攻击美国驻班加西领事馆、造成一名使馆人员丧生之後,该名美国大使准备移往更为安全的处所;抗议的起因在於一部被视为亵渎穆罕默德的美国电影.

该名官员表示,枪手向该名大使及其他三名使馆人员的座车发射火箭弹,致使其丧命.他称美国大使馆已经派遣军机运送遗体至的黎波里,之後接回美国.

班加西领事馆於周二傍晚遭到多位枪手攻击,与利比亚的安全部队交火,安全部对在遭猛烈攻击下撤退.攻击者向使馆投掷土制炸弹,造成小规模的爆炸,并导致使馆出现小规模的火灾.

在上述攻击事件之前,同样一部电影引发邻国埃及的抗议,埃及的示威者爬上美国大使馆的围墙,扯下并烧毁美国国旗.(完)

--编译 张明钧;审校 丁琦

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。