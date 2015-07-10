科蒂以125亿美元收购宝洁美妆业务 为近年来业内最大并购

路透7月9日 - 科蒂(Coty) (COTY.N)将以125亿美元的价格，收购宝洁(P&G) (PG.N)旗下香水、护发和化妆品业务，成为近年来美妆行业最大的一笔并购。Calvin Klein、蔻依(Chloe)香水等都是科蒂旗下品牌。

科蒂将超越法国欧莱雅(OREP.PA)，成为最大的香水制造商，并成为第三大化妆品企业，仅次于欧莱雅和雅诗兰黛(EL.N)。科蒂将获得古琦(Gucci)、Hugo Boss和杜嘉班纳(Dolce & Gabbana)等香水品牌，以及蜜丝佛陀(Max Factor)和封面女郎(Cover Girl)等化妆品牌子，公司合并营收将翻一番超过100亿美元。

两年多来，科蒂各类产品的销售要么停滞不前，要么不断下滑；而宝洁美妆业务的扩张也一直举步维艰。

科蒂股价收跌4.7%，报30.04美元，宝洁也收跌0.41%，报80.66美元，因投资者质疑这笔巨型并购能带来什么好处。

“我们正在全球争取足够的大众用户，打入巴西、日本和墨西哥等重要市场，”科蒂董事长兼执行长Bart Becht周四在一次采访中称。

分析师称，科蒂即将收入囊中的大众美妆品牌价位偏低，在新兴市场料会有不错表现，但公司必须投资创新，才能在发达市场恢复成长。

“这笔交易对科蒂具有极大的转型意义，但投资者不确定这对公司意味着什么，”零售研究公司Conlumino执行长Neil Saunders称，科蒂将承担并入资产的债务、成本节约微乎其微，以及对公司如何应对转型的质疑，这些都让投资者感到不安。

科蒂表示，是次交易将节省5.5亿美元，但将承担宝洁美容品业务的29亿美元债务。

但与路透6月8日发出关于科蒂已对宝洁资产提出收购报价的报导前的价位相比，科蒂股价仍上涨了大约17%。

这次出售是宝洁减少品牌数量，专注于成长较快品牌计划的一部分。宝洁是全球第一大日用品生产商，去年曾表示，可能在未来两年出售约半数成长缓慢的品牌

出售的这43个品牌2013/14财年营收总计59亿美元，占宝洁总营收的7%；经调整后的收益为11.5亿美元。

得到宝洁的护发品牌威娜(Wella)和伊卡璐(Clairol)，科蒂将进入全新的业务，该项业务的市场份额排名第二。

宝洁预计该交易将在2016年下半年完成。交易有待监管部门批准。

宝洁股东将拥有合并后业务52%的股权，而科蒂的现有股东将获得48%的股权。(完)

(编译 王丽鑫/许娜；审校 郑茵/张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。