综述：美国10月制造业活动仍疲弱 但新订单增加激励人心

图为美国化工产品生产商LyondellBasell位于法国马赛附近的冶炼厂。 REUTERS/Jean-Paul Pelissier

路透华盛顿11月2日 - 美国10月制造业活动降至两年半低点，不过新订单分项指数增加还是带来希望，即使该行业备受美元走强打压，且能源企业大幅削减支出。

周一公布的其他数据显示，9月建筑业支出增加，表明尽管消费者支出显露降温迹象，但经济仍持坚。

分析师称，鉴于制造业仅占经济活动的12%，不太可能影响美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年是否升息的决定。

“新订单增加还是多少令人感到鼓舞，但出口订单继续萎缩。我们认为制造业数据将不会导致美联储将升息推后到2016年，”纽约RDQEconomics首席经济分析师John Ryding说道。

美国供应管理协会(ISM)表示，10月全国制造业指数降至50.1，为2013年5月以来最低，9月时为50.2。该指数勉强处于50荣枯分水岭上方。

制造业者持续指称，美元升值和低油价为利空因素。10月新订单分项指数从9月的50.1升至52.9，但出口订单持续萎缩。供应商交货和未交货订单则有温和改善。

除此之外，认为库存太高的客户比重有所下降，工厂的未售商品库存也减少。企业降低过剩库存的努力已打压工厂活动。

10月就业分项指数为六个月来首见萎缩，来到2009年8月以来最低位，表明工厂就业情况更加疲弱。

“整体而言，我们认为ISM报告持续与我们的看法一致，即制造业正在走过今年初的低谷，但情况可能仍将疲软，因美元升值的利空因素犹存，”摩根大通分析师Daniel Silver表示。

另一份数据公司Markit公布的报告显示上个月工厂活动有所回升，明显为乐观的评估。

美国股市在数据公布后上扬，公债价格则下跌。美元指数下滑，此前两名欧洲央行管理委员会成员发表的言论，促使投资者降低对该央行下个月扩大购债计划规模的预期。

**美元升值带来冲击**

包括家具和金属加工制品在内的七个制造行业报告10月扩张。而服装、原料金属、石油和煤炭产品、电子设备、电器与零部件、机械和运输设备等九个行业则报告活动萎缩。

美元指数自2014年6月以来已经上涨16.8%，导致宝洁(宝硷,P&G) (PG.N)和3M(MMM.N)等跨国企业的利润遭到挤压。

与此同时，油价下挫也令斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)等油服企业和卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)等多元化制造业者的营收承压。

商务部公布的另一份报告显示，9月建筑支出增长0.6%至2008年3月以来高位，8月为上升0.7%。

建筑支出今年以来一直稳步上升。

上周数据表明第三季末消费者支出动能消退，9月消费录得八个月以来最慢增速。

9月民间建筑支出增长0.6%、触及2008年1月以来最高水平，提振建筑支出。

9月民间住房建筑支出跳升1.9%，也是2008年1月以来最高水准，反映住房建筑与修缮增长。

“这些数据预示第四季住房投资可能有不错表现，”纽约Oxford Economics美国宏观经济主管Gregory Daco表示。

“我们预期薪资增长将逐步持坚、就业持续增长、消费者信心稳健，将于未来几个月提升住房需求，促使楼市活动更加畅旺。”

不过，民间非住房建筑项目投资下滑0.7%。公共建筑支出增长0.7%，州政府与地方政府项目支出成长0.9%。联邦政府支出下降1.0%。

美国建筑支出图表：link.reuters.com/vus72w

美国采购经理人指数(PMI)--Markit与ISM数据对比图表：link.reuters.com/geg47v

美国制造业--ISM/PMI图表：link.reuters.com/xek62w

(完)