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国际财经 | 2013年 4月 10日 星期三 12:54 BJT

美国主要货币市场基金3月减持欧元区银行债券

路透纽约4月9日 - 摩根大通证券周二发布的报告显示，美国主要货币市场基金3月减持欧元区银行债券，因塞浦路斯的银行困境重燃对于欧元区债务危机的忧虑。

报告显示，这些基金上个月减持440亿美元的欧元区银行业者债券，至2,030亿美元，其中所有债务品种都遭到减持，包括这些银行发行的商业票据、回购协议和定期存款。

摩根大通表示，这些基金3月对欧元区银行债券的减持幅度为去年6月以来最大单月降幅。

3月的减持几乎抹去之前两个月的增持。美国主要货币市场基金今年第一季底对欧元区银行的曝险增加10亿美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 王冠中)

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