一携带枪支男子在美国国会山被警察击伤并逮捕--警方

路透华盛顿3月28日 - 警方表示，一名男子周一走进位于地下的美国国会山游客中心用枪指向警察，后被警方开枪击伤。

国会山警察局长Matthew Verderosa在记者会上表示，嫌犯和一名在现场的受伤女性随后被送往医院。

Verderosa表示，事件中警方没有人员受伤。他称尚不清楚有几名警察开枪；现场捡到一支枪，嫌犯的车辆也已找到。

“根据初步调查，我们认为，这是一个以前经常来国会山的个人，所进行的犯罪行为，仅此而已，”Verderosa说。

一名美国政府官员表示，没有证据证明此事与恐怖主义有关。

警方没有透露嫌犯身份，并表示他是单独作案。(完)