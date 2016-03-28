一携带枪支男子在美国国会山被警察击伤并逮捕--警方

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透华盛顿3月28日 - 警方表示，一名男子周一走进位于地下的美国国会山游客中心用枪指向警察，后被警方开枪击伤。
国会山警察局长Matthew Verderosa在记者会上表示，嫌犯和一名在现场的受伤女性随后被送往医院。
Verderosa表示，事件中警方没有人员受伤。他称尚不清楚有几名警察开枪；现场捡到一支枪，嫌犯的车辆也已找到。
“根据初步调查，我们认为，这是一个以前经常来国会山的个人，所进行的犯罪行为，仅此而已，”Verderosa说。
一名美国政府官员表示，没有证据证明此事与恐怖主义有关。
警方没有透露嫌犯身份，并表示他是单独作案。(完)
(编译 徐文焰；审校 郑茵)
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