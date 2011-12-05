美国11月服务业扩张速度放慢

10月2日在美国加州一家汽车制造厂拍到的场景。 REUTERS/Stephen Lam

* 11月ISM服务业指数降至52.0

* 美国10月工厂订单减少0.4%

* 数据显示经济成长,但速度疲弱

路透纽约12月5日电---美国11月服务业成长脚步放慢,而且10月工厂新订单下滑,令最近关於美国经济可能迎来更有力反弹的预期降温.

美国供应管理协会(ISM)周一表示,11月服务业指数意外从前月的52.9降至52.0,受就业下滑拖累.

尽管ISM整体服务业指数处於2010年1月来最疲弱水准,但商业活动和新订单分项指数均改善,显示出扩张情况不均衡,这一点在11月良好的非农就业报告中也很明显.

ISM指数高於50则意味着扩张.

"经济已经改善,但仍未以很快的速度成长."Decision Economics执行董事Cary Leahey说.

"这是过去几周来我们看到的第一个令人失望的数据."

大多数分析师仍预计,只要欧元区债务危机受控,美国经济明年将避开衰退,成长约2%.

工厂产出和消费者支出等一系列乐观数据出炉後,一些分析师认为美国第四季经济将加速成长.

比如,Macroeconomic Advisers就将美国第四季经济成长环比年率预估上调至3.0%,指因工厂订单和出货情况强劲.

11月ISM非制造业新订单分项指数从52.4升至53.0,显示服务业成长.

"经济并未出现负增长,只是(增速)可能不如你所希望的那样强劲,"Cantor Fitzgerald & Co.的美国市场策略师Marc Pado说.

ISM数据公布後,美国股市守住涨幅,因关於欧盟峰会在解决欧元区债务危机方面将取得新突破的乐观情绪升温.

法国总统萨科齐周一表示,法国和德国已经就一系列解决危机的改革达成一致.他是在与德国总理默克尔会晤後作出如上表述的.

欧元区债务问题获得解决,将驱散笼罩在美国经济上方的一片阴云.但若欧洲不能解决债务危机,则美国经济复苏可能受到拖累.

美国政府公债价格下滑,美元兑欧元走软.

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**工厂订单下滑**

继2007-2009年衰退後,美国经济仍复苏乏力,家庭债务和失业人数居高不下令经济成长受抑.

美国经济上半年表现低迷,受汽油价格高企和日本地震伤及.但第三季经济成长环比年率反弹至2.0%.这虽低於之前衰退後出现的复苏速度,不过第四季经济成长可能加快.

上周出炉的报告显示,美国11月失业率降至8.6%,但仍远高於衰退前的趋势水准.

周一公布的另一份数据显示,美国10月工厂订单连续第二个月下滑,显示制造业可能走软,而制造业是支持经济复苏的关键领域.

美国商务部称,10月工厂订单减少0.4%,此前分析师预期为下滑0.3%.9月为增加0.3%.(完)