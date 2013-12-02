美国制造业活动触及两年半高位 建筑支出强劲增长

* 11月ISM制造业指数触及2011年以来最高

* Markit制造业PMI指数从一年低位反弹

* 10月建筑支出触及四年半高位

* 数据为美国经济增强添加新证据

路透华盛顿12月2日 -美国11月供应管理协会(ISM)制造业指数触及两年半高位，10月建筑支出强劲增长，在2013年临近尾声之时擦亮经济前景。

周一公布的数据是经济不断增强的最新例证，尽管仍面临财政方面的阻力，但这些数据可能使美国联邦储备委员会(FED/美联储)开始缩减大规模经济刺激计划的可能性进一步增强。

“经济正以适度至强劲的步伐增长，”三菱东京日联银行的首席金融经济学家ChrisRupkey表示，“这些数据进一步显示，经济前景足够正面，且预计可能持续足够长的时间，从而使美联储可能最终在12月开始缩减购债。”

ISM周一公布，11月制造业指数为57.3，预估为55.5；10月为56.4。ISM美国11月制造业指数和新订单分项指数均为2011年4月以来最高。ISM美国11月制造业就业分项指数为2012年4月以来最高。

上月数据优于预期的55.0，且为制造产业在5月出现萎缩后，连续第六个月取得增长。

ISM报告与金融数据公司Markit公布的另一项指数相呼应，后者显示制造业在11月回升至10个月高点。

但这两项数据的强劲与耐久财订单、工业生产和制造业就业等所谓硬数据(harddata)并不一致，后者全部表明制造业活动出现一定程度的放缓。

虽然这些信心调查可能高估了经济成长的实际步伐，但却暗示企业支出和工业生产在第四季出现增长。

“ISM数据的持续强劲使我们更加相信，第四季企业投资将自第三季的萎缩状态回升，但我们仍然认为，这种反弹将是有限的，”巴黎银行驻纽约的美国经济分析师Bricklin Dwyer说。

第三季企业设备支出一年来首次下滑。

另外，商务部报告显示，美国10月建筑支出增长0.8%，年率为9,084亿美元，为2009年5月来最高。9月为下滑0.3%。

**乐观数据**

这些报告连同零售销售和非农就业等数据，已展现了关于经济的乐观读值，尽管10月政府部分关闭以及预期中的库存下降，这两者均料将拖累本季度经济成长。

美国股市受数据影响不大，因交易商在等待周五的11月非农就业报告。美国公债价格下滑，美元指数小幅上涨。

美联储下次会议在12月17-18日，上次会议的会议记录显示官员们正准备在未来几个月削减购债步伐，前提是经济继续改善。

分析师原本预期10月建筑支出为增长0.4%，实际数据受到了公共建筑项目大增3.9%的驱动，这也是2004年3月来的最大增幅。

州和地方政府支出录得2009年2月以来最大增幅，进一步证明经过数年的财政紧缩之后预算有所改善。联邦政府项目支出增幅为近三年来最大。

公共建筑支出强劲上升，表明第四季整体政府支出可能会再度上升。7-9月政府支出结束连续三个季度的下滑趋势。

浏览美国建筑支出数据图表，请点选(link.reuters.com/xef94t)。

民间部门住宅和非住宅类建设投资或许仍将维持缓慢步伐，10月民间建筑项目支出下降。

但企业支出、工业生产和耐久财需求意外上升应有助于令这种缓慢势头有所缓解。

ISM调查显示，前瞻性新订单指数跳涨至2011年4月以来最高水准。未交货订单分项指数也冲高，但库存指数下降。进口分项指数下滑，出口订单指数则跳升。

“全球经济复苏在提振国内制造业，”摩根大通驻纽约分析师Michael Feroli表示。(完)

(编译 李爽 审校 孙茉莉)

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