美国制造业活动升温 但民间部门就业增长放缓

* 1月美国民间部门就业岗位增加17万个--ADP

* 制造业活动达七个月来最高水准

* 12月建筑支出成长1.5%

* 上周抵押贷款申请指数下降2.9%

路透纽约2月1日电---周三公布的数据显示,美国制造业活动1月加速至七个月来最高水准,尽管一项衡量就业的指标下滑,且民间部就业岗位增长不如预期.

外界普遍预期2012年初美国经济增长将放缓,将慢於2011年第四季经济环比年率为2.8%的增速,周三的数据也支持这样的看法.

"我们尚未全力加速,但已开上路了,"Raymond James首席经济分析师Scott Brown表示.

美国供应管理协会(ISM)公布1月制造业指数升至54.1,高於前月修正後的53.1,且为2011年6月以来最高.

新订单指数也从54.8升至57.6.就业聘雇指数从54.8下滑至54.3.在ISM数据中,50以上显示该行业处於扩张.

"制造业表现得不错,特别是在整体经济成长仅有2%左右的情况下,"Decision Economics董事总经理Cary Leahey称.

"整体经济缺乏活力,难以创造就业.制造业是诸多令人失望题材中的少数亮点之一."

ADP全国就业聘雇报告显示,民间就业岗成长放缓,上月时企业增加17万个就业岗位,低於分析师预估的18.5万个.

这是三个月内最缓慢的增速,但仍符合分析师对政府非农就业报告中民间就业增长的预估.

分析师将关注周五的数据,以评估在美国联邦储备理事会(FED,美联储)上周为进一步经济刺激预留伏笔後,该报告对政策会有什麽影响.

纽约梅隆银行资深汇市策略师Michael Woolfolk在一份报告指出,只要失业率维持在8%以上,美联储就仍有可能推出第三轮量化宽松(QE3).

1月失业率料持平在8.5%.

美国经济复苏前景的不确定性也促使联储暗示,将维持利率於超低水准近三年.

但费城联邦储备银行总裁普洛瑟周三抨击美联储的该项举措,称那损及信心并引发困惑.

"我认为从沟通的观点而言,这样的声明特别有疑问,"普洛瑟说,"货币政策应视经济环境而定,而非订个时间表."

欲浏览美国及全球制造业图表,请点选:(link.reuters.com/gef46s)、(r.reuters.com/guq45s)

欲浏览美国12月建筑支出图表,请点选:(link.reuters.com/pef46s)

欲浏览ADP就业报告图表,请点选:(link.reuters.com/myd46s)

欲浏览美国抵押贷款银行协会抵押贷款数据图表,请点选:(link.reuters.com/wah44s)

失业率过高仍是经济面临的挑战之一.美国经济仍处於金融危机和楼市崩溃後的复苏阶段.

作为一系列刺激楼市活力提议中的一部分,美国总统奥巴马周三呼吁国会批准50-100亿美元计划,来帮助房主为其抵押贷款进行再融资.

过多空置房屋、价格疲软和贷款标准严格,都令楼市发展持续受限.上周抵押贷款申请减少,再次证明了楼市需求的贫乏.

另一份商务部数据显示,12月建筑支出跃升至逾一年半来高位,远超预期.

分析师称,建筑活动可能扶助第四季经济成长.摩根大通和巴克莱都将本季国内生产总值(GDP)预估从2.8%上调至2.9%.

就全球而言,中国和德国的1月制造业活动同样扩张.欧元区制造业则第六个月收缩,但幅度小於12月.

华尔街股指午盘涨逾1%,受全球数据及希腊接近达成债务协议的提振.

民间就业服务机构ADP将12月民间就业人数下修至增加29.2万人,前值为增加32.5万.ADP此项报告系与Macroeconomic Advisers LLC联合完成.

"我们从这儿看到的是缓慢而稳定的增长.情况并不惨,但也称不上亮眼."Macroeconomic Advisers董事长Joel Prakken称.

经济分析师时常以ADP的数据来调整对就业报告的预估,尽管对结果的预测未必总是那麽准确.

ADP数据近来有超过政府报告的倾向.ADP数据已连续三个月高过非农就业报告中的民间就业岗位项目了,根据瑞士信贷美国经济主管Jonathan Basile,去年第四季平均超过6.2万个岗位.

根据路透数据,周五的报告料显示美国1月增加15万个岗位,民间就业岗位则料增17万个.

ADP指出,1月中小型企业增加的岗位最多,分别增9.5万和7.2万个.

另外的数据显示,小型企业12月借款升至逾四年来最高水准,暗示经济中重要部分的潜在力道.

此外,克莱斯勒1月汽车销售大增,显示出消费者需求的正面迹象;尽管美国最大汽车制造商通用汽车(GM.N)销售减少.(完)

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