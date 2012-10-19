美国制造业者押注俄罗斯市场

* 卡特彼勒等公司看到出口机会

* 美国国会将就恢复与俄罗斯正常贸易关系投票

* 业内人士预计出口或倍增

* 反对者警告称,或出现美国对华贸易那样的逆差

路透纽约10月17日电---美国制造业公司正在向莫斯科进军.

在美国本土增长乏力、中国经济放缓以及西欧大多陷入衰退,拖累到美国公司之际,俄罗斯正在吸引新的关注目光.对於美国机械、消费品和服务业公司来说,这是个增长中的市场.

今年8月加入世界贸易组织(WTO)的俄罗斯仅占美国贸易总量的1%左右,远低於中国的12%.但近几年来,俄罗斯加大了对基础设施建设的投入力度,该国不断成长的中产阶级也在争相购买消费品,从苏打水、鸡肉到计算机软件.

今年前八个月,美国对俄罗斯出口较上年同期增长了约29%,预计2012年将突破100亿美元,是10年前的五倍.

国际纸业(International Paper)(IP.N)、卡特彼勒(CAT.N)、Deere & Co (DE.N)等公司正通过扩张销售网络、提高产能、或是并购的方式加大对俄罗斯的投资,它们预计俄罗斯在加入WTO之後需求增加.

"基本上,我们可以卖出任何我们在俄罗斯制造的东西,"国际纸业执行长John Faraci说.该公司正在研发一款专为俄罗斯设计的新型制纸机器,并将在当地投资超过12亿美元对工厂进行现代化改造,其中包括一座位於西伯利亚布拉茨克(Bratsk)的工厂,该厂的产出将出口至中国.

这类的行动显示企业正再度对俄罗斯展开押注.企业领导人所熟知的俄罗斯,多数是以克里姆林宫为主导的企业并购以及贪腐案,还有就是其丰饶的天然资源.这波前进俄罗斯风潮的背後,也是由於美国大型企业对中国市场益发不乐观--家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot)(HD.N)最近更是决定关闭所有在中国的据点.

"当地贪腐盛行、既得利益者反对改变、官僚干预以及法律的不可靠,这些都是出了名的投资阻碍,"TroikaDialog分析师在8月的报告中提出这样的警告.但是,俄罗斯投资银行业者仍然认为取得WTO会员资格,将有助於提升俄罗斯的消费、服务及建设板块.

有些跨国公司态度仍审慎.仓储营运商ProLogis Inc (PLD.N)就对法律问题充满疑虑.该公司在2005年退出俄罗斯之後,尚无计划重返该国市场.

其他公司则对俄罗斯市场的潜力甚感兴趣.卡特彼勒过去五年对俄罗斯出口货品达20亿美元,并已增辟其在俄罗斯的交易商网络.去年时并将其位於圣彼得斯堡附近的工厂扩大产能.

卡特彼勒执行长Doug Oberhelman说,俄罗斯可能成为该公司第一大出口市场,目前约是在排第10位.

根据设备制造商协会(Association of Equipment Manufacturers)的数据,俄罗斯购买的美国产建筑设备超过中国,2012年上半年,俄罗斯购买额较上年同期增长27%至4.05亿美元,高於中国同期的3.9亿美元.

全球最大农用设备制造商Deere已扩大在俄罗斯的两家依赖美国产零件的工厂,并对爱荷华州一家大型拖拉机制造厂投资7,000万美元,部分缘于其产品具有出口俄罗斯的潜力.

其它公司也认为,在俄罗斯开展业务的前景良好.

美国通用电气(GE.N)鼓吹旗下喷气式发动机、机车、燃气涡轮和医疗身段设备蕴含商业契机.该公司预计,随着贸易联系增强,俄罗斯的航空关税将下降一大半.这应会提振俄亥俄州、佛蒙特州、肯塔基州和北卡罗来纳州航空制造中心的就业.

与此同时,波音预计,未来20年将有价值1,300亿美元的1,140架新飞机交付俄罗斯及其邻国.

**一大障碍**

冷战时代法律因人权问题限制美国进口俄罗斯产品,是俄罗斯对美国企业的野心仍然面临的一个障碍.美国总统暂停这些限制已经多年,不过现在俄罗斯加入了WTO,该法律就违反WTO规则.

美国-俄罗斯商业委员会领导Ed Verona称,与俄罗斯建立永久正常贸易关系(Permanent Normal Trade Relations,PNTR)还将确保美国可以挑战保护主义措施,比方说最近对汽车零件徵收的环境费用,这可能延伸到其他运输设备上.

国会料颁布法律,使对俄贸易关系在春季前正常化,不过这尚不确定.

美国总统奥巴马支持通过PNTR,共和党候选人罗姆尼(Mitt Romney)则把PNTR和惩罚俄罗斯违反人权的惩罚措施联系到一起,他说俄罗斯"有害".俄罗斯对待反对派领导人的方式,以及对商人Mikhail Khodorkovsky和朋克乐队Riot over成员因反对普京的抗议实施的长期监禁遭到批评.(完)

--编译 丁琦/李婷宜/许娜/王丽鑫;审校 高琦/侯向明

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