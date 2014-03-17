美国制造业回暖 摆脱冷冻状态

* 2月制造业产出增长0.8%

* 工业生产增长0.6%

* 纽约州制造业在3月扩张

* 报告显示美国经济正在摆脱严冬束缚

路透华盛顿3月17日 -美国制造业产出在2月录得六个月来的最大增幅，纽约州工厂活动在本月初扩张，这些报告进一步显示美国经济正在增强，摆脱严冬的羁绊。

周一公布的制造业数据，应该会促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周进一步缩减货币刺激规模，尽管另一份报告显示住房市场还需要一段时间才能摆脱目前的疲弱状态。

“经历异常寒冷的1月之后，经济发动机的马力开始回升。这让我们更加相信，美国经济年内将继续成长，”三菱东京日联银行的首席金融分析师Chris Rupkey表示。

美联储公布2月制造业产出增长0.8%，为2013年8月以来的最大增幅。1月为下降0.9%。分析师先前的预估是2月增长0.2%。

周一公布的另一份数据显示，纽约联邦储备银行3月制造业指数上升至5.61，新订单、出货与库存均录得增长。3月该指数为4.48。

从零售销售到就业，现在再加上制造业数据，均显现出经济重获增长动能。此前因天气异常寒冷，去年年底和今年年初的经济增长突然放缓。

不过预期今年第一季的经济增长要远逊于去年第四季，因企业要打消大量积压商品。政府上月曾将第四季经济增长环比年率下修为成长2.4%，预期下周该数据将会修正至3%左右。

随着就业增长的加快以及制造业产出的反弹，分析师预期，美联储将会在周三结束的两日政策会议上宣布将每月购债规模再缩减100亿美元。

“数据不断好转应足以令美联储决策者感到安心，经济仍在不断改善。”纽约RDQ Economics首席分析师JohnRyding说道。

欲浏览美国工业生产图表，请点击:link.reuters.com/vaw93t

欲浏览纽约联邦储备银行制造业指数图表，请点击：link.reuters.com/qem95t

**房屋市场似乎落后一步**

因数据利好，以及克里米亚情势引发的忧虑减缓，推动美股周一上涨。美元指数小跌，美国公债价格下滑。

第三份报告显示，美国3月住宅建筑商信心小幅增长。不过建筑商对未来六个月的销售仍感到悲观。他们仍担心建筑用地和技术工人短缺，以及材料价格上涨等。

"这从旁佐证了近期一些大型住宅建筑商订单下降的报告，尽管土地短缺可能也是部分原因，“多伦多BMO CapitalMarkets资深分析师Jennifer Lee称，”这暗示新屋销售及房屋开工方面仍有一些谨慎情绪。“

楼市活动自去年夏天起明显放缓，当时抵押贷款利率飙升。尽管借贷成本略降，但房价因库存紧张而高昂，人们买不起房屋，尤其是那些首次置业的人们。

美联储在报告中称，2月汽车产量在1月大跌5.2%后反弹4.8%。机械和金属制品的产出亦有明显增长。

2月矿业产出增长0.3%，但公用事业产出下降0.2%。

制造业和矿业产出增长帮助带动2月整体工业生产成长0.6%，1月则为下降0.2%。

2月产能利用率从1月的78.5%升至78.8%，但仍较长期均值低1.3个百分点。

美联储官员通常将产能利用率视为经济仍有多少”闲置“，以及在通胀加剧前经济仍有多少增长空间的信号。(完)

(编译/审校 张涛/孙茉莉/于春红/龚芳/侯向明)

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