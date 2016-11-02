综述：美国制造业部门扩张 但订单指数下降暗示未来增长温和

焦点：短线空头在人民币保卫战中倒下 长线大空头毫厘未损
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
路透华盛顿11月1日 - 美国10月工厂活动连续第二个月上升，因生产和雇用加速，令人更加认为陷入困境的制造业部门在第四季可能恢复一些动能。
美国供应管理协会(ISM)周二称，10月全国活动指数上升0.4点至51.9。该数值高于荣枯分水岭50。
美元在2014年6月至2015年12月大涨，令出口受限，导致制造业长期低迷。油价大跌后石油钻探锐减，也令制造业活动受挫。
“最近的数据显示，在今年以来多数时间表现疲软后，制造业部门开始恢复一些动能，”摩根大通分析师Daniel Silver称。“该部门料会有所好转，因之前造成拖累的因素减弱。”
ISM生产分项指数上升1.8点至54.6。但新订单指数从9月的55.1降至52.1，说明制造业未来活动增长温和。制造业就业指标跳升3.2点至52.9。
数据公布之际，正值美国联邦储备委员会(美联储)召开为期两天的货币政策会议。
美联储周三料维持利率不变，但将为12月升息做好铺垫。现在距离11月8日美国大选不到一周。
另一份来自数据公司Markit的报告也暗示，工厂状况在10月有所改善。美国金融市场对数据几无反应，因投资者对激战正酣的大选最后结果心中无底。
美元兑一篮子货币下跌，美股和美债亦走低。
**温和改善**
制造业疲弱是企业设备投资连降四个季度的原因之一。虽有迹象显示，好转可能即将到来，但可能仅仅是温和改善。
重型机械制造商卡特彼勒(CAT.N)上周公布，第三季获利较上年同期下滑49%，并在今年第二次调低全年营收展望。该公司表示，因市场上可用二手工程机械较为充裕，削弱了对新设备的需求，机车和矿山用卡车的闲置数量惊人。
尽管美元涨势显然多已退烧，但美元兑美国主要贸易伙伴货币今年迄今涨幅仍达0.7%。
“有鉴于美元强势及全球成长疲弱，要对该行业前景抱持乐观看法似仍有些言之过早，”苏格兰皇家银行资深分析师Kevin Cummins指出。
10月时，非金属矿产品、家俱、电脑及电子产品等10项制造行业均呈现成长。而木制品、服饰、初级金属和电气设备，以及器具和零部件等八项制造行业则出现衰退。
初级金属制造业者指出，他们预计10月及11月会大幅放缓，生产减少两成。但机械制造业者则表示，受飓风及其他风暴影响，业务量明显增加。
周二所发布的第三份数据显示，9月建筑支出下滑0.4%，商务部指称，主因非住宅建筑录得2015年12月以来最大跌幅所致。
公共建筑项目支出也下滑，降至2014年3月以来最低水准。州政府及地方政府建筑项目支出连续第三个月减少。
“数据表现令人失望，导致我们对第四季的看法没那么乐观，”花旗集团分析师Andrew Hollenhorst指出。
美洲制造业采购经理人指数(PMI)图表： tmsnrt.rs/2fxF7MK
美国Markit及ISM-PMI图表： tmsnrt.rs/2eNBHoc
美国ISM制造业PMI图表： tmsnrt.rs/2eNAFs8
美国建筑支出图表： tmsnrt.rs/2fxIG5z
美国汽车销售图表：tmsnrt.rs/1YxIb7P
(完)
(编译 王丽鑫/郑茵/龚芳; 审校 徐文焰/戴素萍/张若琪)
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