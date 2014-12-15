综述：美国制造业产出加速增长 表明经济增长势头强劲

美国密歇根Romulus的Con-way货运卡车厂内，一名司机正在往卡车上装载货物。 REUTERS/Rebecca Cook

路透华盛顿12月15日 - 美国11月制造业产出录得九个月来最大月增幅，因制造业活动全面扩张，直指经济潜在动能强劲。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周一公布的数据显示，美国11月制造业产出较前月增长1.1%，为今年2月来最大增幅，10月为增长0.4%。

“无迹象显示，全球成长转弱，或美元走强损及美国制造业，”RDQ Economics的首席分析师John Ryding表示。

向好的制造业数据，以及之前公布的利好就业和零售销售报告表明，经济增长势头强劲，尽管市场预计在连续两个季度环比强劲增长后，第四季美国经济成长将大幅放缓。

华尔街之前预计11月制造业产出仅增长0.5%。美国仍是四面楚歌的全球经济中的一大亮点，目前中国和欧元区成长放缓，日本经济滑入通缩。

但纽约联储的制造业数据却在一定程度上削弱了市场对美国制造业的乐观情绪。数据显示，12月纽约州制造业指数萎缩，为去年1月以来首次。

但分析师却对过度解读该数据持谨慎态度，他们指出，该数据的波动性较大，因纽约州的制造业活动有限。

“目前油价下滑的影响成为讨论的焦点，该数据可能让人感到，数据不及预期是在警告，制造业将会缩减支出，”富国证券的分析师Tim Quinlan表示。

“数据反应的状况并不令我们信服。”

今日公布的另一项数据显示，12月房屋建筑商信心回落，不过建筑商对楼市的信心仍强于上半年。

**制造业产出全面增长**

美联储将在周二开始举行为期两天的政策会议，会上联储将评估经济提振，讨论货币政策。

分析师预计，因近期公布的一系列数据利好，美联储可能会暗示明年升息的机率增加。

今日的数据喜忧参半，美国金融市场基本持稳，投资者谨慎关注油价。油价在稍早触及五年半新低。

汽车业产出领升，在连续三个月回落后上月跳增5.1%。机械、服装和皮革，以及原油和煤炭行业的产出也稳健增长。

矿业产出下滑0.1%。公用事业产出跳升5.1%，一股冷锋提振了对水电气的需求，促使预测机构Macroeconomic Advisers将对第四季经济成长的预估上调0.1个百分点，至按年增长2.6%。

制造业和公用事业产出强劲增长合力推动工业行业总体产出上月增长1.3%，为2010年5月以来最大增幅。

制造业产能利用率上月增至2007年12月以来最高。总体工业行业产能利用率触及逾六年半最高。

“这可能暗示美国经济吸收闲置资源的步伐加快，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。

美联储官员通常利用产能利用率来判断经济中仍然存在的“闲置产能”的程度，以及在引发通胀之前经济还有多少成长空间。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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