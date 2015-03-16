综述：美国制造业数据疲弱 暗示经济成长放缓

路透华盛顿3月16日 - 2月美国制造业产出连续第三个月下降，因汽车等一系列商品的产出大幅减少，这是显示首季经济成长放缓的最新迹象。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周一公布的数据显示，2月美国制造业产出下滑0.2%，1月为回落0.3%。

“复苏看似进入了一段疲弱期，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。

近几个月，受严寒天气、美元走强和海外需求等因素的制约，美国经济活动有所放缓。另外，现已得到解决的西海岸港口工人罢工也一度拖累经济活动。

零售销售、建筑以及房屋开工等方面的数据均表现不佳，从而促使分析师将首季成长年率预估下调至最低1.2%。

分析师之前预计，上月制造业产出小增0.1%。

2月汽车产量下降3%。另外，机械、基本金属、电脑和电子产品，电气设备、家电及部件、以及服装和皮革等产品的产量也下滑。

经济活动放缓的势头可能延续至3月份，纽约联储的一份报告显示，3月纽约州制造业活动指数从2月的7.78下跌至6.90。

这主要受累于新订单和未完成订单骤降，且付运速度不温不火。

“制造业在今年年初的表现不及我们的预计，如果未来数月不见反弹的迹象，我们将考虑下调2015年实质GDP成长3%的预期，”RDQ Economics驻纽约的首席分析师John Ryding表示。

尽管数据疲弱，但美国股市上扬，因欧元兑美元走强，缓解部分市场人士对强势美元将削弱美国企业获利的担忧。美国公债价格上扬。

美元指数走低，因市场人士认为，数据疲弱可能导致美联储在6月升息的可能性降低。美联储将在周二和周三开会，市场预期联储将在政策声明中弃用在升息问题上将“保持耐心”的利率前瞻性指引。

**房屋建筑商信心回落**

今日出炉的另一项数据显示，美国房屋建筑商信心连续第三个月下降，但仍显示多数建筑商对市场充满信心。

全美住宅建筑商协会(NAHB)在声明中表示，3月NAHB/富国房屋市场指数降至53，2月为55。接受路透访问的分析师的平均预期为56。读数高于50表示认为市况良好的建筑商人数多于认为市况不佳的建筑商人数。该指数自2014年6月来也在50以上。

油价回落影响2月油气开采和服务领域的活动，扶助拖累矿业产出下降2.5%，连跌第二个月。

公用事业产出跳增7.3%，因寒冷天气提振对供暖的需求。

不过，公用事业产出增加仅勉强弥补制造业和矿业产出下降造成的拖累，使2月总体工业生产仅小幅增长0.1%。

上月制造业产能利用率从1月的77.6%下降至77.3%。总体工业产能从79.1%回落至78.9%，较长期均值低1.2个百分点。

美联储官员通常将产能利用率视为反应经济中存在多少“闲置产能”的信号，据此来判断在出现通胀前，经济还有多少成长加速的空间。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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