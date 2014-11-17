综述：美国制造业扩张 但成长动能可能正逐步减弱

焦点：回归基本 跨国投行强化亚洲交易银行业务
路透香港4月20日 - 随着亚洲交易迟缓，中国投行从国际对手手中抢夺市场份额，一些外资银行把资源调配到交易银行业务，即融资交易，现金管理以及安排支付的日常业务。
路透华盛顿11月17日 - 美国10月制造业产出增长，但汽车业产出连续第三个月下降，暗示制造业活动的增长势头可能正在逐步放缓。
不过，制造业表现仍然稳健，周一公布的另一项数据显示，纽约州制造业活动本月反弹。
“这与我们作出的第四季制造业活动继续扩张，但增速将较近几个月有所放缓的预期一致，”巴克莱驻纽约的分析师Jesse Hurwitz表示。
美联储公布，10月美国制造业产出较上月增长0.2%，9月被下修至增长0.2%，前值为增长0.5%。
汽车业产出10月下降1.2%，9月降幅为1.9%，为连续第三个月回落。
上月制造业产出仅小幅增长，支持了在第三季快速扩张后，经济增长速度第四季将在所放缓的观点。
另外，纽约联储周一报告称，11月纽约州制造业指数从10月的6.17急增至10.16。读数高于10显示制造业扩张。
新订单强劲反弹，但雇佣指数回落，使报告的总体表现有所失色。不过，企业对未来充满信心。
一项衡量未来企业总体状况的指标触及2012年1月以来最高，一项衡量资本支出的指标攀升至逾两年最高。
“这表明越来越多的企业开始考虑投资新的工厂和设备，这应有助于在未来几季提振国内生产总值(GDP)的增长，”道明证券驻纽约的分析师Gennadiy Goldberg表示。
上月，矿业产出下降0.9%，公用事业产出回落0.7%。
这些行业产出下降拖累了制造业产出的增长步伐，并导致总体工业产出在10月下降0.1%。9月工业产出增幅从之前的1.0%被下修至0.8%。
总体工业产能利用率从9月的79.2%下降至78.9%，较长期均值低1.2个百分点。
美联储官员将产能利用率指标视为经济中还存在多少"闲置产能"，以及在引发通胀前经济还有多少成长空间的信号。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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