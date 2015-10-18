综述：油气业低迷令美国工业制造商业绩继续承压 纷纷节流因应

图中为通用电气制造的医用便携式X光机。 REUTERS/Mike Blake

路透10月16日 - 石油业低迷加上新兴经济体震荡，让通用电气(GE)(GE.N)及霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)等美国工业制造商持续承压，令这些企业纷纷削减成本或压榨供应链，设法挤出更多获利。

包括Emerson Electric(EMR.N)乏善可陈的订单增长等，最新企业财报再度表明工业市场重量级厂商呈现疲弱迹象，许多制造商今年都面临同样的问题。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)最新报告也显示，美国9月工业生产连续两个月下滑，因油气钻探活动再度降温。

霍尼韦尔仍预期今年每股盈余(EPS)增幅将胜过核心营收增长，通用电气对工业业务预期也是如此。通用电气公布优于预期的季度获利后，股价收高3.7%；霍尼韦尔收低1.5%。

“我们看到市场普遍如此，在油气业务遭遇强大阻力。”Edward Jones分析师Jeff Windau说。“那些部份业务可能持续疲弱的疑虑日增，但这些企业已尽了很大努力进行改造。”

通用电气警告称，如果行业前景依然岌岌可危，其石油部门2016年营收和获利跌幅可能最多达15%。该公司通过并购发展了价值180亿美元的业务供应油气业客户。通用电气石油部门订单第三季锐减38%，营收跌16%。

但通用电气维持该部门不计汇率波动的获利预期。该公司计划今年至明年削减10亿美元部门成本。

即便有石油部门的压力，通用电气执行长Jeff Bornstein在分析师电话会议中称，他预期明年整体EPS至少成长10%。

“我认为我们对2016年的展望还过得去。”Bornstein受访时说。

油价疲弱也打压霍尼韦尔业绩，该公司调降了2015年营收预期。

霍尼韦尔并称，由于来自油气业客户的订单下滑，2016年性能材料和科技业营收将受损。

霍尼韦尔财务长Tom Szlosek受访时表示，该公司致力高效运作，“定期重新调整”供应链，如挑出效能差的工厂关厂，或合并产能未充分利用的的工厂。

“由于有营收压力，你不会看到我们宣布大规模裁员。”Szlosek说。(完)