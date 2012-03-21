美国制造和服务业岗位外移趋势未停

* 海外工厂投资增加,国内减少

* 制造业岗位复苏极微

* 仍待外移的服务业岗位减少

路透3月20日电---本周公布的两项研究警告,目前还不是开香槟庆祝就业岗位复苏的时候,美国企业将岗位移至海外的趋势尚未停止.

研究称,尽管美国就业岗位连续三个月大增,一些美国企业重要领导者发表乐观谈话,且报导称中国的薪资在上扬,这些都使美国工作者的状况更为光明,但就业市场的复苏--尤其是工厂--可能只是暂时的,因美国企业继续将制造和服务业岗位外移.

华府智库资讯技术与创新基金会(ITIF)的报告称,过去几个月美国制造业岗位的增长并未开始补足2007-2009年衰退期间裁减的岗位.其并指出,制造业在该波衰退丧失16.3%的岗位(约相当200万劳工),而仅1.4%的岗位已恢复.

"目前的状况是……企业不只是暂时解雇员工,实际上还关闭工厂,或让整个工厂关闭停业,之後也不再启动."ITIF总裁Robert Atkinson称."那些需求由国外的生产加以满足."

ITIF指出,过去10年美国的制造业者已将资本设备支出移转海外,这种发展使该基金会推论将会继续推动工作外移.其国外工厂和设备支出从2000年到2009年增加了53.9%,而相关国内投资减少27.3%.

**趋势可能尚未转变**

通用电气(奇异,GE)(GE.N)和波音(BA.N)等企业高管承认,他们在将营运移出美国这事上过头了.

"在上一代人时期,通用电气和其他工业企业开启了将供应链外包给其他公司的长期趋势,"通用电气执行长伊梅尔特在本月稍早公布的致股东年度信函中表示."当劳动力成本昂贵而原材料便宜时,这种作法是合理的.而现在,我们的原材料成本发挥着更加重要的影响.因此我们必须控制供应链,以提高长期生产率."

波音执行长Jim McNerney在2月时表示,担心美国制造业在"旅鼠式"外移上过了头.

"当那麽做时,某些情况下我们对品质和服务失去控制;某些情况下我们低估了本地员工的价值."McNerney说.

在高管们声称中国和印度薪资上扬正使将营运移出美国的吸引力降低的同时,谘询公司Hackett Group的一份报告显示,另一项因素可望止住服务业的趋势:仍待外移的岗位减少.

该机构预估,到2016年,美国和西欧还可待外移的服务业岗位仅剩100万个,低於当前的180万个.

"一旦过了这几年,已没什麽可外移的岗位了."Hackett研究主管Michel Janssen表示."企业目前正利用劳力套利(Labor arbitrage)的机会迅速且全力外移."(完)

--编译 张若琪;审校 杜明霞

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