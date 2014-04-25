美国重新成为全球制造业“明星”

路透4月25日（记者 James B. Kelleher） -波士顿咨询公司（BCG）周五发布的出口国竞争力报告显示，美国重又成为全球制造业“冉冉升起的明星”，这主要是由于美国天然气价格下跌，工人的生产力水平上升，且无薪资上行压力。

报告称，中国仍是全球制造业竞争力排名第一的国家，但由于劳动力和运输成本上升，且生产力增长滞后，中国的领先地位“面临压力”。

BCG称，美国的制造业竞争力如今排名第二。自从1979年美国制造业就业见顶后，美国制造业职位减少了近750万个，许多制造业者将生产业务转往低成本国家。

BCG认为，推动美国制造业重新崛起的最关键因素是廉价的天然气。页岩气革命使得美国天然气价格在过去10年大跌50%。

报告并指出，“薪资增长稳定”也提高了美国的吸引力。所谓“薪资增长稳定”，若经通胀因素调整，则意味着与1960年代相比，虽然美国制造业工人的生产力上升了一倍，薪资反而比当时低。

报告指出，美国的整体成本比除中国外、全球排名前10的其他商品出口国低10-25%，与东欧相仿。

BCG该排名基于四个主要方面的考量，即薪资、生产力增长、能源成本和汇率。

除中国外，另外四个向来有“低成本”之誉的国家--巴西、捷克、波兰和俄罗斯，也都被列入制造业成本“面临压力”的类别。

BCG报告中制造业竞争力排名前10的依次是：中国、美国、韩国、英国、日本、荷兰、德国、意大利、比利时和法国。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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