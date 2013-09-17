美国制造业重获动能 经济增长显现乐观迹象

《焦点》要么多元化要么喝西北风：中国独立炼厂正面应对新的挑战
路透北京4月11日 - 对中国独立炼油厂而言，与有利可图的成品油出口市场隔绝，同时利润率又因为政府出台的税收新政遭挤压，他们正在开拓从清洁能源到木材加工的新领域，并且在扩大贸易范围来克服这些挑战。
* 8月工业生产成长0.4%
* 制造业产出增长0.7%，汽车产出跳增
* 纽约州制造业略微放缓，但新订单增加
路透华盛顿9月16日 - 美国8月制造业产出上升，汽车装配速度跳涨至六年高点，这是第三季开始开经济增长缓慢之后显现的一个乐观迹象。
尽管另一份报告显示本月纽约州制造业活动略微回落，但企业对前景持乐观态度。此外，新订单和出货分项指数均跳涨，意味着制造业在春季减速后开始增强。
“制造业成长加速，而且今年剩余时间内增长速度也将快于近几个月，”RDQ Economics首席分析师John Ryding表示。
美联储称，制造业产出较前月增长0.7%。帮助提升整体工业生产增长0.4%。上月制造业产出下降0.4%。
此前，制造业产出一直落后于供应管理协会(ISM)制造业活动指数的强劲增长。
“ISM指数自5月以来大幅反弹，如今制造业产出也开始表现强劲，都是鼓舞人心的迹象，表明春季时制造业活动疲软的情况已经结束，”摩根士丹利分析师Ted Wieseman表示。
纽约联储称，9月纽约州整体制造业指数从上月的8.24降至6.29。该指数超过零表明扩张。
分析师警告不要过度解读该制造业指数回落，称其不能可靠地反映全国的制造业形势。
尽管纽约州制造业活动减速，但企业对前景仍充满信心。其中未来六个月企业状况指数在9月接近一年半高点，这是预示企业支出的好迹象。
此外，新订单指数大幅上升，之前在8月几乎停滞；出货指数升至逾一年高点。
浏览工业生产图表，请点选(http//link.reuters.com/vaw93t)
浏览纽约联储制造业数据，请点选(link.reuters.com/qem95t)
**经济稳步扩张**
8月工业生产形势改善显示出工厂活动的一些潜在动能，支持了认为本季经济增长仅是温和放慢的看法。
美联储在周二和周三开会评估经济状况时，料仍会决定宣布缩减每月购债规模。
“经济扩张步伐仍足以创造就业，帮助拉低失业率，”PNC金融服务集团资深分析师Gus Faucher表示。“若美联储周三宣布(缩减购债规模)，我不会感到意外。”
汽车组装业在7月下滑4.5%后，8月反弹5.2%，引领8月制造业产出增长。这是汽车组装行业11月以来的最大升幅，年率达到1,125万辆，是2007年6月以来最高水平。
消费商品、高科技设备、机械、航空航天和电气设备等的生产也有增长。
8月工厂产能利用率从7月的77.6%微升至77.8%，但仍较长期均值低2.4个百分点。
“在生产周期的这个阶段没有出现通胀压力的迹象，”德意志证券首席分析师Joseph LaVorgna说。(完)
(编译 李爽/徐文焰；审校 张涛)
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