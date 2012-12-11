美国制造业和服务业收入明年将出现增长-报告

花旗集团因损害房贷借款人权益而被处以2880万美元罚金
路透华盛顿1月23日 - 美国消费者金融保护局(CFPB)周一称，花旗集团的抵押贷款部门被处以2,880万美元的罚金，因其未让房贷借款人知晓可避免止赎的选项，借款人很难申请减轻负担。
路透纽约12月11日 - 一份周二公布的行业报告显示,预计明年美国经济成长将持续,制造业和服务业收入将增长超过4%.
美国供应管理协会(ISM))半年度预期显示,2013年制造业收入同比将增长4.6%.
多数由服务业构成的非制造业收入预计将增长4.3%.
预计2013年制造企业的资本投资将增长7.6%,服务业资本投资将攀升7.0%.(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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路透华盛顿1月23日 - 美国消费者金融保护局(CFPB)周一称，花旗集团的抵押贷款部门被处以2,880万美元的罚金，因其未让房贷借款人知晓可避免止赎的选项，借款人很难申请减轻负担。
路透1月23日 - 美国一法官周一阻止了安泰保险(Aetna)拟以340亿美元并购同业哈门那(Humana)的交易。此项裁决使得保险业另一桩大规模并购案--Anthem Inc 力拼以540亿美元完成收购信诺集团的交易，能否成局的风险也加大了。
路透华盛顿1月23日 - 德国大众汽车因柴油车排放丑闻而与美国经销商达成12亿美元和解协议，每家经销商平均获赔185万美元。这项协议周一获得美国地区法官Charles Breyer的批准。