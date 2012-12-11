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国际财经 | 2012年 12月 12日 星期三 07:20 BJT

美国制造业和服务业收入明年将出现增长-报告

路透纽约12月11日 - 一份周二公布的行业报告显示,预计明年美国经济成长将持续,制造业和服务业收入将增长超过4%.

美国供应管理协会(ISM))半年度预期显示,2013年制造业收入同比将增长4.6%.

多数由服务业构成的非制造业收入预计将增长4.3%.

预计2013年制造企业的资本投资将增长7.6%,服务业资本投资将攀升7.0%.(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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