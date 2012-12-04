* 美国ISM 11月制造业指数为2009年7月以来最低

* Markit美国11月制造业PMI指数攀升

* 数据出炉後股市回吐涨幅

* 小型企业借贷增加

路透纽约12月3日电---美国11月制造业意外萎缩,降至三年多来最低水平,因企业担心华府国会议员是否能够及时达成预算协议避免一场危机.许多人担心危机或令经济陷入衰退.

美国供应管理协会(ISM)周一公布,11月制造业指数降为49.5,10月为51.7.这份数据也低於路透调查得出的预估51.3.

该数据为2009年7月以来最低,当时美国经济在金融危机过後仍处境艰难.分析师表示,超级飓风桑迪(Sandy)和围绕华府预算谈判的不确定性,可能加剧了11月数据的跌势.

制造业重陷萎缩,出乎许多分析师和投资者意料之外.他们原本预期制造业将连续第二个月实现增长,意即经济走出夏季时的疲态.

不过,在诸如飓风桑迪(Sandy)和财政悬崖谈判等一次性事件产生的影响方面,分析师看法不一.一些人认为,虽然此前两个月制造业都呈现扩张,但增长趋势乏力,接近于停滞.

"5月以来,该指数一直非常接近50,我认为我们所看到的是制造业已停滞,且尚未复苏,"FTN Financial驻纽约首席分析师Christopher Low说.

美国股市先涨後跌,盘初受益於中国数据显示11月制造业回升.午盘时,标准普尔500指数.SPX和道琼工业指数.DJI几乎持平.

投资者关注华府就避免所谓的"财政悬崖"进行的谈判.分析师指财政悬崖下的一系列增税和减支措施可能将经济拖入衰退.

近期数据亦显示,美国11月消费者信心走弱,因围绕明年联邦税收和支出计划的不确定性增强.

"总体来说,今天的报告暗示,未来几个月制造业可能将继续成为经济复苏的薄弱环节,"法国巴黎银行分析师Jeremy Lawson在研究报告中指出.

但ISM调查结果与同样在周一公布的另一份制造业调查结果并不一致.在另一份调查中,Markit称国内外客户需求增加,协助美国制造业在11月实现六个月来最快增长,但就业仍旧低靡.

较为关注大型企业的ISM调查,同样也与周一公布一份针对小型企业的调查结果不一致,但这份调查是在本月稍早前进行.汤森路透/PayNet小型企业贷款指数显示,由於美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出新一轮货币刺激政策以鼓励借贷和支出,美国小型企业贷款於10月份增加.

美国10月建筑业支出也成为一个亮点,房地产复苏似乎正获得动能.建筑业支出增幅为五个月来最大,家庭支出增强,胜过企业和政府项目的疲弱增长.

数据透露出的信号有好有坏,意味着一些分析师正抱持更乐观的看法.

"只要国会达成协议避免财政悬崖,明年经济活动应该就会反弹,"Captial Economics分析师在研究报告中称."在此之前桑迪造成的冲击可能已经消逝."

周一数家汽车制造商公布美国11月新车销售强劲,得益於需求回升,而得以走出10月的疲态.

周一的报告为本周一系列经济数据的出炉拉开了序幕,周五还将公布备受关注的11月非农就业报告.路透调查访问的分析师预期11月料将新增9.3万个非农就业岗位,低於10月的新增17.1万个.(完)

--编译 梁睿雪/侯向明;审校 龚芳

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