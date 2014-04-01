美国3月制造业回升 随着冬季结束料进一步增长

图为美国加州斯帕坦堡的宝马工厂车间，摄于2014年3月28日。 REUTERS/Chris Keane

* 制造业3月加速增长

* 2月建筑支出上升0.1%

* 住宅建筑支出下降0.8%

路透华盛顿4月1日 - 美国3月制造业活动升温，产出创衰退结束后的最大增幅，暗示经济在经历寒冬考验后站稳了脚跟。

年初异常寒冷的天气抑制了生产活动，天气转暖应增加第二季经济增长回升的希望。

三菱东京日联银行分析师Chris Rupkey称，“冬季已经结束。目前经济看似更为正面，整体企业状况持续改善。”

美国供应管理协会(ISM)周二公布，3月制造业指数升至53.7，2月为53.2。

尽管这低于分析师预估的54.0，但3月为连续第二个月上升。50为该指数的荣枯分水岭。制造业在美国经济中占比约为12%。

3月制造业生产分项指数上升，从2月的48.2跳涨至55.9，结束连续三个月增长放缓的颓势，也支撑制造业活动。这一增幅为2009年6月以来最大。

前瞻性新订单指数由2月的54.5升至55.1。未交货订单亦上升。18个制造行业中有14个显现成长。

“随着制造业继续摆脱今年稍早天气因素导致的下滑状态，各行业全面上扬凸显了反弹的程度，”道明证券副首席分析师Millan Mulraine表示。“这体现了对制造业的乐观评估。”

另一份报告显示，3月汽车销量年率提高5.7%至1,640万辆，超过预期的仅增长至1,580万辆。该报告也支撑了制造业前景和整体经济形势。

上述制造业数据公布后美股上扬，标普500指数.SPX收在纪录高位。美国公债价格下跌，美元指数几乎持平。

即使该行业开始脱离寒流，工厂活动也仍然较去年下半年疲弱。2013年下半年累积的大量待售商品堆积仓库，使得企业几乎没有动机再去向制造商下大订单。

美国制造业相关图表：link.reuters.com/vef94t

美洲国家制造业PMI相关图表：link.reuters.com/wyv58t

建筑支出相关图表：link.reuters.com/xef94t

**消费者库存下降**

美国供应管理协会(ISM)调查结果显示，消费者库存大幅下降，但制造商库存持平2月。

降低库存的意愿和严酷的天气状况料导致第一季经济环比年率增速低于2%。去年第四季环比年率为增长2.6%。

虽然制造业似乎正在摆脱冬天天气因素的影响，但2月建筑业活动继续受抑。

商务部表示，2月建筑支出小幅上升0.1%，1月为下滑0.2%。

建筑支出受到抑制，由于民间住宅建设项目下滑0.8%，创下自7月以来的最大跌幅。

但非住宅建筑支出大增，提振整体民间建筑支出升至2008年12月以来最高水平。

“鉴于近期楼市数据令人失望，这一行业的景气转折点来得正是时候，”IHS Global Insight分析师Stephanie Karol表示。

“第一季实质建筑支出恐将下滑。这对2014年开局不太妙，但我们预期今年稍晚时情况会有改善。”(完)

(编译 张荻/李爽/侯向明/徐文焰；审校 孙茉莉/徐文焰/戴素萍/李爽)

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