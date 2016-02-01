综述：美国制造业活动略有改善 但短期内复苏的希望不大

路透华盛顿2月1日 - 美国制造业活动1月呈现出企稳的迹象，但短期内复苏的可能性不大，因美元走强让制造企业叫苦不迭，而油价回落迫使能源企业进一步削减支出。

周一公布的另一项数据显示，消费者支出12月持平，因家庭购买汽车的数量减少，以及今冬气温高于常年削弱取暖需求。不过，储蓄猛增至三年高位，暗示消费支出可能在未来数月反弹。

供应管理协会称，1月制造业采购经理人指数(PMI)上升0.2个百分点，至48.2，为连续第四个月萎缩。

数据低于50反应制造业萎缩。不过，该指数仍高于43.1反应经济衰退与否的分水岭。

美元强劲以及全球需求不振重创美国出口。与此同时，企业正在设法消化堆积如山的积压库存，使其没有能力订购新产品。制造业在美国经济中的占比为12%。

另外，美国商务部报告称，12月美国消费者支出持平，11月数据被上修至增长0.5%。诸如汽车等耐用品支出下滑0.9%。非耐用品支出降幅相同。

最初公布的数据显示，占美国经济活动三分之二的消费者支出11月增长0.3%。2015年全年消费者支出增长3.4%，2014年增幅为4.2%。

该数据已包括在上周五公布的第四季国内生产总值(GDP)报告中，报告显示，第四季消费者支出按年增长2.2%，慢于第三季3%的增速。

消费者支出增长放缓、出口增长疲弱，以及库存积压的情况持续制约了第四季经济成长，当季仅录得0.7%的增幅。能源企业继续削减开支以应对油价下滑的影响也拖累GDP的增长。

但随着就业市场不断改善，且部分阻碍成长的因素被视为主要是暂时性的，分析师预计2016年首季GDP成长将会加速。

美国股市走低，美元兑一篮子货币走软。美国公债价格也回落。

**储蓄猛增**

12月个人所得增长0.3%，11月也录得同样增幅。薪资增长0.2%，11月增长0.5%。2015年个人所得累积增长4.5%，为2012年以来最高增幅，2014年增长4.4%。

经通胀调整后，家庭可支配收入增幅为2006年以来最大。

由于12月收入增幅超过支出，导致储蓄猛增至7,533亿美元，为2012年12月以来最高水平，11月为7,178亿美元。

储蓄增加，加之房价上涨应有助于缓解近期股市急跌对家庭财富造成的冲击，并推动2016年初的消费者支出。

由于消费支出疲弱，12月通胀率回落。

个人消费支出(PCE)物价指数12月下滑0.1%，11月为上扬0.1%。但去年全年增长0.6%，为2014年12月以来最大年增幅。11月按年增长0.4%。

扣除食品和能源价格的核心PEC物价指数12月持平，11月为增长0.2%。去年全年增长1.4%，与11月的年增幅一致。

核心PCE是美国联邦储备委员会(FED/美联储)更为看重的一项通胀指标，目前远低于美联储设定的2%的目标。(完)