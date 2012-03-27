美国3月消费者信心转弱

* 美国消费者信心指数3月降回70.2

* 独栋房屋价格1月持平

* 小型企业第一季信心改善

记者 Leah Schnurr 编译 张明钧/程琳

路透纽约3月27日电---美国民众3月对通胀的忧虑创下10个月来最严重程度,汽油价格上涨让消费者信心回落.

不过周二的数据仍显示,消费者并不觉得经济复苏的动能已经流失,其对於现况的看法则是创下2008年9月金融危机高峰以来最佳.

周二另外一份报告显示,美国1月房价持平於12月,这是7月以来房价首度未见下滑,为惨淡房市缓慢趋於稳定的迹象.

美国经济谘商会公布3月消费者信心指数降至70.2,大致符合分析师预估的70.3;上月则是上修至71.6.

但对未来一年通胀状况的预期从5.5%升至6.3%,创下2011年5月来最高.

"这里面涨幅最大的一直是汽油价格.所以消费者肯定最担心这点..."德银证券全球市场研究部主管暨资深美国经济分析师Carl J. Riccadonna说道.

汽油价格上涨令人担心这可能让消费者开始感到手头紧张.上周汽油零售价触及每加仑3.92美元.

"目前,这足以让消费活动放缓."Raymond James首席分析师Scott Brown指出,"我并不认为这足以让我们陷入衰退,但也确实还没看到全部影响."

参阅消费者信心图表,请点击(link.reuters.com/cyt37s)

参阅美国房价图表,请点击(link.reuters.com/mut37s)

美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克周一扞卫FED的超低利率政策立场,澄清FED在对深度衰退做出积极回应後并不急於改弦更张.

"FED并不真的担心12个月的通胀预估,他们真正感兴趣的是更为长期的通胀前景."Brown表示.

**房市助力**

美国1月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整後较上月持平,路透调查预估为下降0.2%.12月为下降0.5%.

这是该数据2011年7月以来首次未见下滑,当时亦为较上月持平.上一次房价上涨已经是去年4月的事.报告指出,美国全国平均房价已经降回至2003年初的水准.

"我们目前预期价格将趋稳,甚至可能小涨,至少未来数月是如此."High Frequency Economics首席美国经济学家Ian Shepherdson表示.

"房价要持续复苏仍旧是很久以後的事,但趋於稳定是重要的一步,至少是因为没有人想要借钱买进会贬值的资产."

金融市场对於数据的反应不大,美股在四年高点附近徘徊.

另一份调查显示,美国小型企业第一季信心升至一年来新高,有更多业者计划增聘人手,因经济前景转佳.

Vistage International称其编制的信心指数在2012年前三个月升至105.1,高於2011年最後三个月的98.8.(完)

--译文审校 孙茉莉

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