综述：美国3月消费者信心指数创16年新高 2月商品贸易逆差大幅缩窄

路透华盛顿3月28日 - 美国3月消费者信心指数劲扬至逾16年高位，与此同时劳动市场益发乐观；2月商品贸易逆差大幅缩窄，表明经济在年初跌跌撞撞后重获动能。

周二的其他数据显示，1月房价进一步上升，凸显美国经济基本面强劲。消费者信心稳健，以及房价上扬所致的家庭财富增长，暗示近期损及增长的消费者支出放缓或为短暂现象。

“我们认为实质消费将稳健向前迈进，”纽约摩根大通分析师Daniel Silver表示，“近期的支出数据看起来，可能是被某些与异常温和气候及退税核发的推迟等相关的短期因素所抑制。”

世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。

消费者还预期收入提高。调查中所谓的就业市场差异为2001年以来最强。就业市场差异是由认为难以找到工作的受访者及认为就业岗位很多的受访者两项数据计算得出。

这项指标与劳工部就业报告中的失业率密切相关。该数据符合就业市场闲置持续下降即接近充分就业的情况。

美元指数上扬，美国公债价格小幅下跌。美股上扬，其中道琼工业指数或结束八日连跌。

去年11月特朗普赢得大选后，消费者和企业信心均上涨。特朗普政府承诺推行有利企业的政策，包括减税和放宽监管。

世企研称，调查结果截止日期为3月16日。调查先于众议院共和党未能通过医改计划，此次失败对特朗普而言是一次政治挫折。

医保立法闯关失败，在市场引发了对特朗普实施税改等其他政策可能面临困难的担忧。

“那么接下来的问题是，如果立法工作止步不前，消费者是否还会保持乐观，”Plante Moran Financial Advisors首席投资官Jim Baird称。“到了某时，若是立法胜利仍难以取得，那些对经济走强的希望将会消散。”

**就业提振信心**

虽然其他经济学家预测信心将在4月回落，但他们表示家庭的乐观情绪是受就业市场的良好状况驱动，而非特朗普的承诺。他们指出，就业市场坚挺可能会鼓励美联储在6月再次加息。

“调查显示出现复苏，更重要的是，就业和收入方面的回答是基于当前的表现，而不是对特朗普将会或者不会做什么的预期，”TS Lombard首席美国经济学家Steven Blitz称。

“如果现实情况如消费者和我们预期的那般发展，那么美联储年内可能还将加息三次。”

美联储在过去的三次会议上两度加息，加息幅度分别为25个基点，最近一次加息是在3月稍早。调查显示，消费者计划购买汽车和大件家电的意愿增强。但购房意愿在近期劲升后下滑。

此外，商务部发布，2月进出口连袂下滑，商品贸易逆差减少5.9%至648亿美元。该部同时指称，2月零售及趸售(批发)库存双双增加0.4%。

这份数据促使巴克莱分析师将第一季GDP环比增长年率预估上调0.4个百分点至1.6%。

摩根士丹利则将GDP成长预估值由1.0%，调高为1.5%。

另一份报告显示，美国1月标普/Case Shiller 20个大都会地区房价指数较上年同期上涨5.7%，12月修正后为上升5.5%。房价受库存吃紧推动。

分析师预计，尽管抵押贷款利率上升，房价仍将持续上扬。

“市场相当紧俏，意味着今年内房价仍将以类似的速率增长；值此之际，即使抵押贷款利率上升，企业获利增加及信心高涨，仍扶持房市需求，”凯投宏观(Capital Economics)驻纽约地产分析师Matthew Pointon指出。(完)