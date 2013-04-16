美国通胀和制造业产出均下降 增强美联储持维宽松政策前景

* 3月CPI较前月下降0.2%

* 3月CPI较上年同期上升1.5%，为八个月来最小增幅

* 核心CPI较前月涨0.1%，较上年同期升1.9%

* 制造业产出下滑0.1%，工业生产上升

* 房屋开工增长7%，建筑许可下降3.9%

路透华盛顿4月16日 - 美国消费者物价3月下降，为四个月来首次，且制造业产出亦下滑，增强了认为美国联邦储备委员会(美联储)将维持货币刺激举措以加速经济成长的观点。

周二公布数据表明，楼市复苏在丧失动能，即便房屋开工年率突破100万户关口，为2008年6月以来首见。

“对美联储来说，形势一如往常，”道明证券资深分析师Millan Mulraine表示。“成长动能不太可能加速，并促使美联储很快改变政策立场。”

劳工部称，由于汽油价格下滑，3月消费者物价指数(CPI)下降0.2%，部分回吐2月0.7%的增幅。分析师原本预计该指数持平。

3月消费者物价指数(CPI)同比上涨仅1.5%，为7月以来最低增幅，凸显出通胀环境温和。 2月CPI同比上涨2.0%。

扣除波动性较大的能源和食品价格后，核心CPI仅较前月上涨0.1%，较上年同期上涨1.9%；2月分别为上涨0.2%和2.0%。

另一份来自美联储的报告显示，全美工厂的产出下滑0.1%，2月为增长0.9%。这次下滑范围较为广泛，初级金属与电子产品产出减少。但汽车产量则增长。

尽管制造业疲软，3月整体工业产出仍较前月增长0.4%，因公用事业类产出大增。

美股上涨，因可口可乐与强生获利强劲支撑投资者信心。美国公债价格下跌，美元指数走低。

2012年第四季经济活动接近停滞，此后1月和2月经济数据曾预示，第一季经济增长加速。

但经济再次重蹈前两年的覆辙，第一季末增长似乎遇阻，3月从就业到零售销售乃至制造业等众多数据都严重趋软。

疲软很大程度上要归因于政府正在实施的加税和大规模减支措施。

“第二季涉及诸多行业的整体增长肯定要比第一季放缓，财政政策将起到一些拖累作用，”IHS Global Insight的资深美国经济分析师Erik Johnson称。

**通胀温和**

当前暂无通胀之虞且经济增长放缓，让美联储更有理由维持超宽松货币政策立场，尽管决策者之间对继续购买资产是否明智存在分歧。

美联储上周公布的3月19-20日会议记录显示，联储正逐步走向结束每个月850亿美元抵押贷款债券和美国公债的购买计划。该计划旨在为维持低利率，刺激就业增长。

纽约联邦储备银行总裁杜德利周二警告不要过早退出该计划，并指3月就业增长步伐大幅放缓。

“我要指出的是，2011年和2012年的新增就业也在加快后出现了类似的放缓，再加上大规模财政紧缩措施对经济的打击，使得我更为谨慎，”他在斯塔顿岛商会表示。

商务部公布的第三份报告显示，美国3月房屋开工上升7.0%，开工年率至103.6万户，为近五年来最高。

但这个涨幅主要受不稳定的多户住宅推动，而独栋房屋开工下降。此外，建筑许可减少3.9%，2月则为上升。

这暗示楼市活动放缓。此前周一公布的一份报告显示，4月营建商信心连续第三个月下滑。

“独栋房屋开工和建筑许可的跌势，与近来楼市复苏已失去部分动能的迹象相一致，”4Cast资深分析师David Sloan说。(完)

(编译/审校 李爽/张涛/程琳/张荻/王丽鑫/郑茵/梁睿雪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。