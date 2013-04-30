综述：美国3月个人支出意外上升

资料图片：2013年3月6日，在美国加州Del Mar一家Ralphs杂货店销售的牛奶。 REUTERS/Mike Blake

* 3月消费者支出上升0.2%

* 美联储可能仔细考虑物价下降的问题

* 公用事业支出大幅跳增，商品需求疲弱

* 3月成屋待完成销售指数上升1.5%

路透华盛顿4月29日 - 周一公布的数据显示，美国消费者支出在3月意外上升，因天气寒冷暂时刺激了公用事业方面的需求，然而整体经济降温的局面并没有什么改变。

美国商务部公布，3月个人支出较前月增加0.2%，2月为增加0.7%。

3月数据虽然好于分析师原先预期的持平，但主要是由于公用事业费用连续第二个月大幅增长，导致服务方面支出上升所致。而衡量潜在需求的商品支出却出现下降。

“公用事业在支出中占据很大比重，”穆迪旗下Analytics资深经济分析师Ryan Sweet说。“如果把这部分剔除，3月的支出也就平淡无奇了。经济正在放缓。”

通胀大幅降温突显出经济的疲弱态势，个人消费支出(PCE)物价指数自11月以来首次出现环比下降，扣除食品与能源的核心PCE物价指数较前月持平。

需求疲弱再加上通胀温和，应会使美联储在周二和周三的会议上决定继续推行超宽松的货币政策。外界普遍预期美联储将维持每月850亿美元的购债步伐。

“美联储削减每月资产购买规模的理由进一步减少，”苏格兰皇家银行(RBS)首席经济学家Michelle Girard表示。“但我们认为，联储提高资产购买规模的阻力也很大。”

考虑到物价下滑因素，3月经通胀调整的个人支出增长0.3%，与2月增幅相当。经通胀调整的公用事业支出录得2001年10月以来最大增幅。

“3月的增长很大程度上是由于公用事业支出连续第二个月大幅上升，这可能会在未来几个月明显回落，”摩根士丹利分析师Ted Wieseman说。

欲查看个人支出相关图表，请点选(link.reuters.com/hed44t)

美国PCE物价指数相关图表，请点选(link.reuters.com/qec92t)

芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数，请点选(link.reuters.com/qec92t)

成屋待完成销售指数，请点选(link.reuters.com/tax34t)

**楼市仍是经济亮点**

周一公布的一份民间部门报告显示，3月成屋待完成销售指数较前月上升1.5%，至2010年4月以来最高，显示出楼市复苏的潜在力量，即便近几个月销售增长降温。

较长期美债价格受通胀数据推动上涨，美元指数下跌。美股上涨，因投资者还关注乐观的楼市数据。

美国经济第一季环比年率增长2.5%，较2012年第四季的增长0.4%提速。不过由于3月从零售销售到工厂活动的一系列数据疲软，对今年第二季的增长预估介于1.0-1.5%之间。

不过一些分析师称，3月消费者支出好于预期加之通胀降温，可能意味着这些预估有些保守。

“第二季实质消费支出很可能超出我们的预期，录得强劲增长，令第二季实质GDP增长高于2%的几率上升，”RDQ Economics首席经济分析师John Ryding称。

**物价下跌提供助力**

支出数据显示，消费者物价较上年同期仅上涨1.0%，涨幅是近三年半以来最小，并低于2月的增加1.3%。

核心物价指数涨幅同样放缓，较上年同期上涨1.1%，前月则为上涨1.3%。3月涨幅是两年来最小，且远低于美联储2%的目标水平。

低通胀有助于支持美国家庭购买力。扣除通胀和缴税外的家庭可支配收入上月增加0.3%，此前一个月则为增加0.7%。(完)

(编译/审校 郑茵/王丽鑫/梁睿雪/李爽)

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