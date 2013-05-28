美国3月房价涨幅创近七年高点 5月消费者信心亦明显增强

* 3月房屋价格较上年同期上涨10.9%

* 5月消费者信心指数升至五年高点76.2

* 路透访问的分析师上调房价预期

路透纽约5月28日 - 美国3月房价涨幅为近七年来最大，因受到春季购房旺季的提振；此外消费者信心也明显增强，表明经济复苏具有一定韧性。

周二发布的数据还说明，在整体经济面临着政府紧缩开支的冲击时，上述两个方面可望带来缓冲。

3月标准普尔/Case-Shiller 20个大都会地区房价指数经季节性调整后较上年同期大涨10.9%，超出10.2%的增幅预期。这也是2006年4月以来的最大升幅。

3月20个城市的房价较前月上涨1.1%，也超过分析师预期的增长1%。

数年前美国楼市崩溃，影响深远，但到2012年楼市迎来了拐点。楼市复苏此后加速，库存收紧、止赎现象有所缓解且抵押贷款利率处于历史性低位吸引买家。

一项路透调查显示，今年余下时间内，楼市可能保持复苏势头。分析师调高对2013年房价涨幅的预估。

另一项数据显示，随着股市大涨且汽油价格下跌，5月消费者信心升至五年多来最高。

尽管有迹象表明财政紧缩开始影响整体经济，但楼市和消费者仍表现稳健。美国政府3月起开始削减850亿美元支出，与此同时，工资税优惠政策也于年初到期，导致许多美国人税负增加。

富国银行资深分析师Sam Bullard说，数据暗示楼市和消费领域的表现都优于整体经济。

“有一些特别情况助推这两个领域的表现略强一些，”Bullard说，指称股价上涨影响了消费者，而投资者对房市受挫严重地区的房屋需求则提振了房价。

分析师预计增速可能会在第二季降温，部分是因为财政政策收紧，但今年下半年料会重获动能。投资者的注意力已转至美联储何时可能开始放缓经济刺激步伐。

数据提振股市。美国股市周二上涨，此前多个国家央行称将继续执行旨在促进全球经济成长的货币政策，使投资人感到安心。美国公债收益率(殖利率)升至逾一年最高位。

标普/Case-Shiller房价指数报告公布后，房屋相关类股上涨，但在下午交易时段回吐部分涨幅。标普房屋建筑商ETF涨0.4%。该ETF今年迄今累计涨近20%，超过了标普500指数.SPX同期逾16%的涨幅。

浏览美国房屋价格指数的图表，请点击(link.reuters.com/rem34t)

浏览美国消费者信心指数的图表，请点击(link.reuters.com/pum34t)

“待售房源数量偏低以及购房需求逐步改善，合力推动房屋开工数量增加，并支撑房价上扬，”巴克莱驻纽约分析师Michael Gapen称。

“我们认为这些因素将继续存在，预计住房投资将在未来数季为经济增长助一臂之力。我们还认为，房地产财富的增长将支撑家庭财务状况与消费，从而在2013年帮助整体经济抵御财政紧缩的严重冲击。”

经济咨商会公布，5月消费者信心指数跳升至76.2，超越分析师预估的71，且为2008年2月以来的最高水平。4月指数上修为69。

消费活动约占美国整体经济活动的三分之二。虽然消费者信心增强未必会带来更多支出，但依然令人振奋。

不过Capital Economics指出，尽管5月信心指数改善，但第二季消费环比增长年率仍可能从第一季的3.2%放慢至2.5%。

消费者预期指数从74.3升至82.4，而现况指数从61攀升至66.7。

消费者对就业市场的看法改善。“工作难找”指数从36.9%降至36.1%，而“工作充足”指数则从9.7%增至10.8%。(完)

(编译 徐文焰/梁睿雪/兰秀娟；审校 王洋/张涛)

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