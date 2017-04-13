焦点：美国3月进口物价创七个月最大降幅 但基础趋势指向小幅上升

资料图片：2015年2月，美国加州洛杉矶和长滩码头的集装箱。 REUTERS/Bob Riha, Jr.

路透华盛顿4月12日 - 美国3月进口价格创七个月最大降幅，因石油价格下跌，但由于美元涨势消退，基础趋势仍指向进口通胀小幅上升。

劳工部周三公布，上月进口物价较前月下降0.2%，为8月以来最大降幅，2月为上升0.4%。

这令进口物价较上年同期的升幅从2月的4.8%缩小至4.2%。

路透调查分析师原预测，上月进口物价亦为下降0.2%。美国金融市场对该数据反应平淡。

上周美国对叙利亚发动导弹袭击导致地缘政治紧张局势升温，此外有报导称沙特阿拉伯希望将1月生效的减产行动再延长六个月，这些都在近几日推高油价。在这种情况下，进口物价不太可能持续下滑。

尽管进口物价上涨压力不大，国内通胀率却正在上升。多数消费通胀指标已经超过美联储确定的2%目标水准。根据路透对分析师进行的调查，周四出炉的一份报告料将显示，3月生产者物价指数(PPI)较前月持平，但较上年同期增长2.4%。

3月石油进口价格下降3.6%，为去年8月以来最大降幅，2月为上升1.3%。扣除石油的进口物价小涨0.2%，前月为上升0.3%。

扣除石油的进口物价已经连涨三个月，在一定程度上反映出美元涨势消退。3月进口资本财价格微升0.1%，2月为上升0.2%。

上月不计入汽车项目的进口消费品价格下滑0.2%，2月时为上升0.3%。上月进口食品成本减少0.7%，2月为增加1.0%。

该报告也显示，出口物价继2月上升0.3%之后，在3月进一步增加0.2%，同比则上升3.6%，为2011年12月以来最大升幅。2月同比增幅为3.2%。

3月农产品出口价格攀升0.9%，肉品及坚果价格涨幅居前。截至3月为止的12个月，农产品价格上升了5.3%，是2013年6月以来最大增幅。

大豆价格上涨，是3月农产品出口价格同比大增的主要原因。

美国进口物价及石油图表reut.rs/2p7tIIc

(完)