美国3月制造业产出下滑

* 美国3月工厂产出下滑0.2%

* 3月工业生产持平

* 房屋开工下滑5.8%,建筑许可增加4.5%

路透华盛顿4月17日电---美国3月工厂产出下滑,房屋开工下滑,为原本看似脚步渐稳的经济带来警讯.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)周二表示,制造业产出下滑0.2%,为四个月来首见.

制造业产出下滑拖累整体工业生产表现,3月工业生产持平上月,且逊於分析师的预期.

"表面上看来相当糟,"RBC Capital Markets分析师Tom Porcelli表示.

近几周,出口猛增及企业补充库存使经济增长看似更加稳健.

虽然制造业数据几乎未改变这一观点,但分析师称,这说明经济复苏在第一季季底时动能略减,部分是因为欧洲债务危机带来了阻力.

"这提出了一种可能性,即近期全球需求走软正开始影响美国制造业,"Capital Economics的分析师Paul Dales表示.

本月稍早,成长降温的迹象变得明显起来,最新非农就业报告显示,美国3月非农就业岗位增速大幅放缓.

但Porcelli及其他人士指出,制造业看似拥有足够动能持续增长.制造业是帮助美国经济从2007-2009衰退中复苏的关键驱动力.

例如,汽车产量增长0.6%,2月为增加0.8%.而且2月制造业产出上修.

有鉴於这些因素,高盛周二调高第一季国内生产总值(GDP)环比年率预估至成长2.6%,原预估为2.5%.这虽较第四季的3%增幅有所放缓,但仍高於许多分析师数周前的预估.

浏览美国房屋开工数据图表,请点选以下网址:(link.reuters.com/pys67s)

浏览美国工业生产数据图表,请点选以下网址:(link.reuters.com/jat67s)

**建筑许可增长**

另一份有关新屋建设的报告亦传递出好坏不一的讯号.

商务部公布,美国3月房屋开工下滑5.8%,经季节调整後的年率为65.4万户.

美国长期低迷的房地产业近几个月虽见复苏契机,但上述数据却又略为削弱了复苏势头.不过在此同时,纽约道明证券(TD Securities)宏观经济策略师Millan Mulraine表示,此一数据仍显示新屋开工仍将为第一季GDP挹注项献.

此外,美国3月建筑许可升至三年半新高,显示未来数月房屋建设工作可望增加.

尽管许多分析师认为,房屋建筑活动将会带动今年经济成长,此为2005年以来首见,但待售成屋供过於求,压抑价格,将造成一大障碍.

"还将震汤一段时间."亚特兰大Suntrust Banks分析师Gregory Miller表示,他并称这数据最多仅显示出暂时性的复苏.

部分分析师推测,美国冬季天候状况温和,导致建筑业者提前开工,从而反应在3月房屋开工下滑.

美国股市上涨,公债价格下跌,因投资人对於连串企业财报感到满意,且西班牙借款成本下滑缓解了欧债疑虑.

可口可乐(KO.N)公布高於预期的季度获利,公司执行长并称见到美国经济正在改善的迹象.高盛(GS.N)表示,第一季获利较上年同期下滑,但下滑幅度小於分析师预期.

制造业产出及房屋开工下滑,将让美联储下周检讨利率时有更多需要消化的因素.

经济数据改善已让美联储考虑进一步放宽政策的意愿下滑.(完)

--编译 戴素萍/兰秀娟/张明钧;审校 蔡美珍

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