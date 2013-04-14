美国3月零售销售显示经济动能减弱

* 3月零售销售下降0.4%

* 扣除汽车、汽油和建材的销售减少0.2%

* PPI录得10个月以来最大降幅

* 4月消费者信心触及九个月低位

路透华盛顿4月12日 - 美国零售销售3月萎缩，为三个月内第二次下滑，4月消费者信心重挫，显示今年初的增税降低了经济成长的动能。

商务部周五公布数据显示，3月零售销售下滑0.4%，逊于分析师预期的持平。

该数据显示，第一季消费者支出远比分析师此前认为的疲弱，很多分析师下调对同期经济增长预测。

之前的报告曾显示，尽管1月针对多数美国人的税率上调，但消费者似乎有较强的抗压能力。

“薪资税上调带来冲击，”Pantheon Macroeconomic Advisors分析师Ian Shepherdson称。

今年销售数据较为波动，所以很难判断最近的疲软有多少税率上调的原因，有多少是受天气之类的暂时因素影响。

不过零售销售在3月意外下滑，1月和2月数据也被政府大幅下修，支持了财政紧缩政策是罪魁祸首的观点。零售销售数据反映了消费者的支出情况，受到市场的密切关注。

扣除汽车、汽油和建筑材料的销售在3月下滑0.2%。这项指标与政府国内生产总值(GDP)数据中的消费支出分项数据高度一致。

“零售销售不及预期，令人担心薪资税上调的影响，”Commonwealth Foreign Exchange分析师Omer Esiner称。

分析师还提出，今年稍早汽油价格上涨，是抑制销售的一个原因。

预测公司Macroeconomic Advisers对第一季经济环比增长年率的预测下调了0.3个百分点，至环比年率3%。

这远高于第四季的增速0.4%，不过这种提速料多来自暂时性的库存补充。商务部另一报告显示，扣除汽车的零售库存2月增加0.4%，强化了这一观点。

第二季经济增长料大幅放缓，主要因为财政政策在3月进一步收紧，联邦政府开始全面削减支出。

零售销售疲软，以及大型银行财报未能打动投资者，打压美股下跌。美国公债价格上涨，美元兑日圆下滑。

图表 - 零售销售: (link.reuters.com/fak93t)

图表 - 消费者信心: (link.reuters.com/xub84t)

图表 - 企业库存: (link.reuters.com/jek93t)

图表 - 生产者物价指数: (link.reuters.com/hak93t)

**信心下滑**

另一份报告显示，政府减支打击消费者信心。

汤森路透/密西根大学消费者信心指数4月初值降至72.3，为2012年7月以来最低，逊于分析师预期。

美国国会预算办公室预计，政府撙节举措料使今年全年的经济增长减少约1.5个百分点。

“让人担心的是，薪资税减免到期以及减支的全面影响，要到本季度的某个时间才会明显反映出来，”Decision Economics资深分析师Cary Leahey称。

分析师称，3月的很多经济指标中经济动能减弱的迹象很明显，这可能是因为暖冬促使很多企业和消费者提前支出，而3月的寒冷天气又令消费活动减少。

从零售销售、就业到制造业经理人信心等许多数据，在比2月时弱得多。

**通胀不强**

另一报告显示，3月批发物价大幅下跌，因汽油价格下降。这将使饱受汽油涨价困扰的消费者松一口气，亦可能有利于美国联邦储备委员会(美联储)维持极宽松货币政策。

劳工部称，3月生产者物价指数(PPI)下滑0.6%，为10个月来最大降幅，因汽油价格下跌。路透访问的分析师预计为下滑0.2%。

截至3月的12个月，PPI上涨1.1%，为7月以来最小增幅，2月上升1.7%。

通胀环境温和或使美联储更有理由维持宽松货币政策。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 郑茵)

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