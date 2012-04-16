美国3月零售销售强劲 缓解经济增长疑虑

* 3月零售销售成长0.8%

* 扣除汽车和汽油的销售增加0.7%

* 2月企业库存及销售增长

* 数据暗示第一季不像先前担心那样糟

路透华盛顿4月16日电---美国民众3月未受高汽油价格影响,支出较预期强劲,这暗示第一季经济增长可能不会像许多人担心的那样糟.

美国商务部周一表示,3月零售销售增长0.8%,2月为增加1.0%.

3月升幅超乎分析师预估的成长0.3%,显示2012年前三个月消费者支出强劲.美国消费者支出占其经济活动逾三分之二.

"天气和暖是增长的一部分原因,但显然民众感觉更有信心,而且更愿意消费,尽管汽油价格上涨,"PNC Financial Services的首席分析师Stuart Hoffman表示.

分析师乐观认为,1-3月美国经济环比年率至少为成长2.5%,这将远高於许多人先前预估的低於2%.

第四季美国经济环比年率为成长3.0%.但美国纽约联邦储备银行周一公布的制造业报告打压了经济乐观情绪.报告显示,4月纽约州制造业大幅放缓,商品出货趋疲.

然而,工厂增聘人手,而且商品价格上涨,报告内容呈现喜忧参半.

美国纽约联邦储备银行周一表示,纽约州4月制造业指数降至6.56,为五个月以来最低值,3月为20.21.

全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布,美国房屋建筑商信心在4月下滑,这是七个月来的首次,而且预计未来六个月销售将放缓.

受零售销售数据提振,道琼工业指数.DJI收高.美国公债价格变动不大,但美元兑一篮子货币则下跌.

参看美国零售销售相关图表,请点选(link.reuters.com/wap67s)

参看美国企业库存相关图表,请点选(link.reuters.com/bup67s)

**销售普遍上扬**

上月销售增长是普遍现象,尽管每公升汽油价格较上月增加0.27美元.

至目前为止,美国民众似乎显然未受汽油价格上扬的影响,因温和的冬季气候推低了天然气价格,也降低了家庭的取暖燃料费用.

经济分析师现在认为,消费者支出力道的迹象降低了美国联邦储备委员会(美联储,FED)进一步宽松货币政策的机率,尽管3月就业增长放缓.

美联储下周将召开会议,预计不会有重大的政策调整.

"销售数据显示,目前而言,并不需要额外的量化宽松.纯粹没有必要,"纽约三菱东京日联银行的分析师Chris Rupkey说.

汽车销售增长延续前一个月增势.不过3月汽车销售增长0.9%的数字,与经销商销量数据下滑形成矛盾.

排除汽车销售的零售销售增长0.8%,2月为增长0.9%.

此外,汽油价格居高不下推动加油站销售扬升.服饰、家俱、建材及园艺设备、餐馆及酒吧、电子及家电用品等领域销售强劲.

扣除汽车及汽油,3月零售销售增长0.7%,2月为增长0.5%.

商务部的另一份报告显示,企业库存增加0.6%至创纪录的1.58万亿(兆)美元,因汽车经销商补充库存以因应消费者汽车需求增加.

2月企业销售增长0.7%至1.24万亿美元纪录高位,1月则是增长0.4%.以2月的销售步伐来看,企业去化库存的时间为1.28个月,持平於1月水准.(完)

--编译 戴素萍/兰秀娟/王冠中/张明钧;审校 蔡美珍

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