美国3月贸易逆差缩窄 但不足改变GDP数据下修之势

路透华盛顿5月6日 - 随着出口反弹，美国3月贸易逆差缩窄，但这或许并不足以阻止政府将第一季经济成长初值下修至萎缩。

商务部周二表示，3月贸易逆差下降3.6%至404亿美元，基本符合分析师预期。经通胀调整后逆差从2月的498亿美元降至494亿。

不过，3月逆差略超过政府在上周第一季国内生产总值(GDP)初值中假定的389亿美元。

分析师称，该数据暗示贸易对第一季0.1%的经济成长环比年率带来0.2个百分点的拖累。之前公布的3月建筑支出和工厂库存数据也不及政府在上周三GDP初值报告中的假定。

“第一季GDP很有可能下修至萎缩，萎缩幅度或许接近0.5%，”RDQ Economics首席分析师John Ryding表示。

这将是三年来经济首次出现季度萎缩。

GDP修正数据将在本月稍晚公布。在初值报告中，政府估计贸易对经济成长构成0.83个百分点的拖累，因出口录得五年来最大季度降幅。

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**出口提升成长前景**

然而，3月出口增长是第一季末经济具备动能的最新迹象。美国3月出口较前月增长2.1%至1,939亿美元，创去年11月来最高。

“上季强劲收官预示着，若这种正面动能得以维系，未来几个月贸易收支将进一步改善，”道明证券分析师Millan Mulraine说。

3月，资本财、工业供应和物料、以及汽车出口均呈现增长。服务出口触及纪录高位，非石油产品出口同样创下纪录最高。对加拿大、韩国和德国的出口全部升至历史最高。

企业在处理2013年下半年积累的过剩库存的同时，补充库存步伐缓慢，这在近几个月约束了进口，但影响在3月似乎消退。

美国3月进口增加1.1%至2,343亿美元，为两年来最高，部分因为石油价格上涨。剔除石油的进口增长2.8%，显示内需正在增强。

3月，食品和非石油产品的进口触及纪录高点。

对中国的贸易逆差略有收窄，商品和服务出口增加9.6%，而进口仅上升1.6%。(完)

(编译 李爽/王兴亚；审校 郑茵/张荻)

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