美国3月贸易逆差缩窄 但不足改变GDP数据下修之势

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透华盛顿5月6日 - 随着出口反弹，美国3月贸易逆差缩窄，但这或许并不足以阻止政府将第一季经济成长初值下修至萎缩。
商务部周二表示，3月贸易逆差下降3.6%至404亿美元，基本符合分析师预期。经通胀调整后逆差从2月的498亿美元降至494亿。
不过，3月逆差略超过政府在上周第一季国内生产总值(GDP)初值中假定的389亿美元。
分析师称，该数据暗示贸易对第一季0.1%的经济成长环比年率带来0.2个百分点的拖累。之前公布的3月建筑支出和工厂库存数据也不及政府在上周三GDP初值报告中的假定。
“第一季GDP很有可能下修至萎缩，萎缩幅度或许接近0.5%，”RDQ Economics首席分析师John Ryding表示。
这将是三年来经济首次出现季度萎缩。
GDP修正数据将在本月稍晚公布。在初值报告中，政府估计贸易对经济成长构成0.83个百分点的拖累，因出口录得五年来最大季度降幅。
浏览美国贸易收支图表，请点选(link.reuters.com/vyx54t)
**出口提升成长前景**
然而，3月出口增长是第一季末经济具备动能的最新迹象。美国3月出口较前月增长2.1%至1,939亿美元，创去年11月来最高。
“上季强劲收官预示着，若这种正面动能得以维系，未来几个月贸易收支将进一步改善，”道明证券分析师Millan Mulraine说。
3月，资本财、工业供应和物料、以及汽车出口均呈现增长。服务出口触及纪录高位，非石油产品出口同样创下纪录最高。对加拿大、韩国和德国的出口全部升至历史最高。
企业在处理2013年下半年积累的过剩库存的同时，补充库存步伐缓慢，这在近几个月约束了进口，但影响在3月似乎消退。
美国3月进口增加1.1%至2,343亿美元，为两年来最高，部分因为石油价格上涨。剔除石油的进口增长2.8%，显示内需正在增强。
3月，食品和非石油产品的进口触及纪录高点。
对中国的贸易逆差略有收窄，商品和服务出口增加9.6%，而进口仅上升1.6%。(完)
(编译 李爽/王兴亚；审校 郑茵/张荻)
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