美股大跌後反弹 银行股领涨

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
* 银行股攀升,尽管穆迪下调银行信贷评等
* 欧元区四大国同意提振经济成长,但在发行欧元区共同债上有分歧
* 道指收高0.5%,标普500指数升0.7%,Nasdaq指数上扬1.2%
路透纽约6月22日电---美国股市周五收高,银行股领升,标普500指数在上日录得年内第二大单日跌幅後反弹.
但今日上涨不足以带动股市录得周度升幅.
周四遭遇重创的银行股反弹,此前穆迪投资服务宣布下调全球15大银行信贷评等.此次下调在市场预期之中,但一些下调的幅度不及预期,扶助周五银行股反弹.
道指成份股摩根大通(JPM.N)上扬1.4%,报35.99美元,周四下挫2.6%.KBW银行股指数.BKX升1.4%.
"昨日跌势太凶,收盘时放量下跌.在这种情况下,通常至少会有所反弹,"Solaris Asset Management投资长Tim Ghriskey表示.
"就穆迪下调银行股评等来看,大致在预期之中.市场目前焦点仍在欧洲."
德国、法国、意大利和西班牙同意动用1,300亿欧元刺激欧元区经济成长的消息也带动了市场人气.
道琼工业指数.DJI收升67.21点,或0.53%,至12,640.78点;标准普尔500指数.SPX收高9.51点,或0.72%,至1,335.02点.Nasdaq指数.IXIC上涨33.33点,或1.17%,至2,892.42点.
指标标普500指数周四下挫2.2%,为6月1日来最大单日跌幅,因迹象显示全球制造业成长放缓.
本周,道指下跌0.9%,标普500指数跌0.6%,Nasdaq指数上涨0.7%.
Facebook(FB.O)在过去两周暴涨超过21%,该股收高3.8%,报33.05美元,但仍不到38美元的IPO价格.
Darden Restaurants Inc (DRI.N)收低0.7%,报50.04美元,该公司公布的销售低於预期,且预计盈利不及预期.
Ryder Systems Inc (R.N)下调季度财测後股价急挫13%.
纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量为约77亿股,低於78.4亿股的去年日成交均值.(完)
--编译 李军;审校 母红
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