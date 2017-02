标普500指数与Nasdaq指数收高 摆脱疲弱制造业数据影响

* 6月美国制造业萎缩

* 投资者揣测,疲弱数据可能刺激美联储采取行动

* 必治妥施贵宝将收购Amylin;戴尔收购Quest

* 百思买受私有化预期提振上涨

* 道指收低0.1%,标准普尔500指数收升0.3%,Nasdaq指数收高0.6%

路透纽约7月2日电---美国股市周一收涨,未受制造业意外萎缩的影响.部分投资者认为,这将是美国联邦储备委员会(美联储)采取更加有力措施提振经济的一个信号.

美国供应管理协会(ISM)周一公布的6月制造业指数低於预期,且显示制造业自2009年7月以来首次出现萎缩.

标准普尔500指数.SPX盘中多数时间在平盘下方,但尾盘反攻提振其小幅收高.制造业数据公布後工业类股承压,这是全球显示经济状况恶化的一系列数据中的最新一项.波音(BA.N)收跌1.5%至73.18美元,卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)跌1.4%,报83.68美元.

疲弱经济数据支持了经济在恶化的观点,投资者称这将使美联储更有可能追加宽松的货币政策,比如第三轮量化宽松.

"ISM的数据非常疲弱.令人欣慰的是,虽然市场有下跌的理由,但仍然显示出韧性,"Morgan Keegan在田纳西州孟菲斯的首席市场策略师Mike Gibbs表示.

"这稍微增加了投资者对第三轮量化宽松或会在某个时间出台的信心."

周一公布的调查显示,6月欧元区制造业再次遭受沉重打击,企业正为最糟景况未雨绸缪,裁员速度为两年半来最快.中国6月制造业产出与新出口订单指数均下滑.

瑞银将标准普尔500指数.SPX年末时的目标由1,475点下调至1,375点,也就是未来六个月股市可能自目前水平仅上涨约1%,这是对股市预期降低的迹象.

瑞银股市分析师Jonathan Golub解释下调预估的原因时指出,美国经济恶化;最高法院对医改法案的裁决,他认为这一因素意味了在重要的预算案辩论前党派分歧将加深;以及欧洲决策者之间的争议增加.

道琼工业指数.DJI下跌8.70点,或0.07%,至12,871.39点;标准普尔500指数.SPX上涨3.35点,或0.25%,至1,365.51点.Nasdaq指数.IXIC上升16.18点,或0.55%,至2,951.23点.

美联储下一次政策会议在7月31日及8月1日举行.投资人正等待周四欧洲央行是否将降息至1%以下.分析师对欧洲央行减息行动的预期有分歧.

并购消息扶助支持股市.Amylin Pharmaceuticals Inc AMLN.O跳涨8.9%,报30.71美元,此前必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb)(BMY.N)同意以53亿美元了买入该公司.必治妥施贵宝升0.3%,至36.05美元.

戴尔DELL.O将以24亿美元买入Quest Software Inc QSFT.O,而电脑设备制造商Ingram Micro Inc IM.N同意以约6.5亿美元买入BrightPoint Inc CELL.O.

戴尔跌1%,至12.39美元,Quest持平在27.82美元.Ingram涨0.5%,报17.55美元,而无线服务企业BrightPoint飙升66.5%,报9.01美元,成交放量.

电子产品零售商百思买(BBY.N)跳升5.9%,至22.20美元,因围绕公司收购臆测持续.

对美股持偏空观点的不仅是瑞银.摩根士丹利称,第二季业绩期很可能将令人失望,下周美国铝业(AA.N)将为业绩期揭开帷幕.

"目前,很明显美国业绩期将较几个月前预期的更疲弱,"摩根士丹利美国股市策略师Adam Parker在研究报告中说.

"若本周企业将发布负面的预警消息及下一周将为10月开始的季度公布疲弱财测,我们也不会意外."

交投清淡,纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量约为61亿股,低於78.4亿股的上年日均值.

纽约证交所上涨股约占67%,Nasdaq市场则为62%.(完)

--编译 李春喜/利棣儿;审校 李军

