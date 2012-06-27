美股上扬 因经济数据强於预期且油价上涨

* 能源股领涨,因美国油价升穿每桶80美元

* 欧盟峰会前,欧洲领导人仍有分歧

* 道指收升0.74%,标普500指数上涨0.9%,Nasdaq指数升0.74%

路透纽约6月27日电---美国股市周三收高,因强於预期的经济数据扶助提振能源股,这盖过了对欧盟峰会将不会取得实质进展的忧虑.

标普500指数10大类股中能源股.GSPE涨幅最大,升1.9%,因美国原油期货结算价升至每桶80.21美元.Cabot Oil & Gas Corp (COG.N)跳升9%,报41.24美元,为涨幅最大的标普500指数成份股.

对欧洲的担忧令股市近期遭大举抛售,但跌势已经受到足够多的短线买盘抑制,令市场陷於区间内交投.

美国公布的5月耐用品订单数据好於预期,尽管扣除运输以及国防的订单减少.

另外,美国5月成屋待完成销售指数跳升至七个月高位.PHLX地产股指数.HGX攀升3%,今年迄今升幅接近26%.

美国第三大营建商Lennar Corp (LEN.N)劲扬4.8%,报28.70美元,该公司公布新订单连续五个季度增加.

"人气颇为消极.当投资人如此沮丧,市场就有反弹的倾向,现在的情况基本上就是这样."Kayne Anderson Rudnick Investment Management股票部门董事Doug Foreman表示.

Arena Pharmaceuticals Inc's (ARNA.O)暴涨28.7%,报11.39美元,此前美国食品药物管理局(FDA)批准该制药商治疗肥胖的药物,这是13年来首个减肥药获批.Nasdaq生物科技股指数.NBI上涨1.5%.

但在周四开始的欧元区峰会前,市场仍有不确定性.鲜有人士预计此次会议将出台切实的危机解决办法,此前德国总理梅克尔表示在她有生之年不会让共担债务的事情发生,而法国、意大利和西班牙支持该想法.

在周四美国最高法院对奥巴马总统的2010年医保法案作出最终裁决前,保健股受关注.一些投资人将注意力投向不那麽易受裁决影响的个股上,比如大型制药股.

许多投资人预计让没有保险的美国人购买医保的要求将被推翻."所以投资人将有充裕时间为此调整投资组合,"Foreman表示.

道琼工业指数.DJI收升92.34点,或0.74%,至12,627.01点;标准普尔500指数.SPX收高11.86点,或0.9%,至1,331.85点.Nasdaq指数.IXIC上涨21.26点,或0.74%,至2,875.32点.

纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量仅约为57.5亿股,远低於68.4亿股的今年迄今日成交均值.

一些华尔街顶级分析师发布对Facebook Inc (FB.O)的研究报告,多数持审慎乐观的观点.Facebook下挫2.6%,报32.32美元,在过去两周该股大涨超过20%.

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为2,345和654,Nasdaq市场则为1,766和706.(完)

--编译 李军;审校 母红

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