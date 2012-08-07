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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 7日 星期二 14:30 BJT

“好奇”号成功着陆火星

美国“好奇”号火星车历经8个月飞行，周日晚间在位於火星盖尔陨坑中心山脉的山脚下成功着陆，开启探索火星生命痕迹的旅程，已开始传回火星照片。NASA科学家周一称，“好奇”号火星车的完美着陆堪称“工程奇迹”。

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