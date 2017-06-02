焦点：美国5月汽车销量连续第三个月下降 但通用及福特股价仍上涨

路透底特律6月1日 - 美国5月轿车和轻型卡车销售连续第三个月放缓，车厂推出深度折扣却无明显成效。不过，在车厂高管提出降低库存的计划之后，通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N)股票显现买气。

根据Motor Intelligence汇整的数据，美国5月汽车销量较上年同期下滑1%，销售年率下降至1,666万辆，上年同期为1,717万辆。5月汽车销量连续第三个月同比下滑。

通用汽车和福特汽车高管乐观认为新车需求将在2017年下半年企稳，而最近库存积压的情况也将缓解。不过分析师警告称，由于利率升高、二手车充斥市场等各种因素，汽车制造商可能得继续提供大幅折扣或者削减产量。

福特汽车股价收高2.6%，报11.41美元。通用汽车股价收高1.5%，报34.43美元。两者股价今年年线迄今仍是下跌。菲亚特克莱斯勒汽车 (FCHA.MI)和丰田汽车(7203.T)则是略跌。

“基础经济状况仍然正面，”福特汽车美国销售副总裁Mark LaNeve称，因利率和汽油价格偏低，而消费者信心较强。

福特称待售汽车库存降至可售59天，这在业内被视为正常水平。

通用汽车的供应为可售101天，但该公司称这主要反映推出新一代雪佛兰索罗德(Silverados)和GMC Sierra之前延长整修停产，因此给经销商生产的皮卡。

通用汽车在一份声明中称，与车型调整有关的停产将使得库存下半年共减少10万辆。该公司还再次承诺到年底时，将恢复2016年年底时的库存水平。

在大型租赁客户大规模采购的提振下，5月福特汽车在美国的销量超过通用汽车。福特销量较上年同期增长2.2%，至241,126辆。通用汽车销量则下降1.3%至237,364辆。

通用汽车称，他们一直在减少对租车公司的大幅度打折车辆的销售。此类批量销售在该公司5月总销量中占19%左右。

福特批量销售增长8.4%，占其总销量的34%以上。这方面的行业平均水平是20%左右。

菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)(FCAU.N)称，5月销量下滑0.9%至193,040辆。丰田汽车(7203.T)美国销量下降0.5%至218,248辆。本田汽车(7267.T)销量增长0.9%至148,414辆。日产汽车(7201.T)销量增长3.0%至137,471辆。

购车网站Edmunds的行业分析主管Jessica Caldwell称，制造商和经销商“在周末假期全力推销，以提振5月的销售情况”。

通用汽车经销商对全尺寸Chevrolet Silverado皮卡提供最多1.2万美元的折扣，有些经销商对福特F-series皮卡2017年款的折扣力度超过1万美元，对2016年旧款车的打折幅度则超过1.4万美元。(完)