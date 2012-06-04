美国5月汽车销量劲增但不及预估

路透底特律6月1日电---汽车制造商5月在美销售较上年同期强劲增长,但增幅仍不及预期,因为整体经济走软,消费者暂停大件商品采购.

汽车商的销售状况加上周五疲弱的美国非农就业报告,暗示汽车业的复苏道路或充满坎坷.四年前的衰退把通用汽车(GM.N)和克莱斯勒拖入破产深渊.包括通用汽车、丰田汽车(7203.T)和克莱斯勒内在的多家汽车企业周五发布了令人失望的销售报告.

"很明显,经济可能在略微放缓,"Hodges资本管理公司的投资组合经理Gary Bradshaw说."我仍认为汽车销售较上年将继续改善,但前途并不平坦.我们面临着许多不利因素."

日本本田汽车(7267.T)和日产汽车(7201.T)5月的销售状况同样逊於预期,福特汽车(F.N)的销量不及巴克莱和Edmunds.com的预估.本田、日产和福特5月汽车销量分别增长48%、21%和13%.

通用汽车5月销量上升11%,克莱斯勒和丰田分别增长30%和87%.

路透调查中的受访分析师预计该月销售年率为1,450万辆,但通用和福特均暗示销量或远低於此.

通用预计销量年率将在1,400万辆左右;而福特则预计,包括中型和重型卡车在内的最终数据为1,450万辆左右.中型和重型卡车销量年率一般约为30万辆.

一些分析师和行业高层曾表示,销量降低部分原因在於今年初期天气比预期温暖,将买家吸引至经销商展厅,将春季购物季销量分流.而且,汽油价格下降亦减轻了顾客摒弃大排量车而购买更多经济型汽车的压力.

3月和4月的销量年率为1,440万辆,而2月为1,510万辆.

"由於上月销量覆盖的是过去30天左右,经济指标比第一季略有疲软,"福特资深分析师Jenny Lin在一次电话会议中指出.

汽车销售成为过去几个月经济的亮点之一,月度销量结果提供了消费者需求情况的早期线索.

**经济复苏步履踉跄**

今年的汽车销售迅速增长,尽管消费者信心降温,且经济数据令人喜忧参半,说明过去三年来经济复苏的步伐是如何的踉踉跄跄.周五美国劳工部公布5月就业增长为一年来最弱,前两个月的数据也被大幅下修.

"在任何经济复苏当中,总是有一些指标显示好转,一些显示中性,而一些表示恶化,"大众汽车(VOWG_p.DE)美国分公司主管Jonathan Browning说."虽然这些指标呈现一些短期性波动,但总体趋势依然是正面向上的."

刺激汽车销售增长的一个因素是,美国人置换旧汽车或卡车的需求上升.美国人汽车的平均寿命目前达到创纪录10.8年.

第一季燃料价格上涨促使一些消费者将老旧费油的汽车换掉以节省能源.根据瑞银集团的数据,63%的汽车经销商认为汽油涨价令第一季汽车需求上升.

瑞银分析师Colin Langan认为,随着汽油价格的回落,第二季和第三季新车销售可能趋缓,但由於压抑需求的存在,消费者对新车的热情仍将强劲.

通用汽车5月销售增至245,256辆,上年同期为221,192辆.

美国第二大汽车厂商福特汽车销售增加至216,267,上年同期为192,102辆.根据Edmunds数据,福特汽车将消费者购车补贴较前月提高逾9%.5月总体行业的补贴较4月增加4%,达到每辆车2,135美元.

丰田汽车销量劲增87%达到202,973辆.克莱斯勒销售也从上年同期的115,363辆增至150,041辆.

通用汽车股价一度下跌,但随後反弹,因公司在周五下午宣布两项举措,削减24%的美国养老金负债.该股周五收盘下跌0.86%,报22.01美元.

福特股价则下跌4.2%收报10.12美元.美股周五普遍下挫,因受疲弱就业数据的影响.(完)

--编译 王兴亚/石冠兰/郑茵;审校 徐文焰/孙茉莉

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